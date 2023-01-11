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    Аршавин назвал игроков «Спартака», которые усилили бы «Зенит»

    Бывший игрок сборной России и зенитовский функционер Андрей Аршавин видит двух футболистов «Спартака», которые усилили бы петербуржцев.

    — Кого бы вы забрали из «Спартака» в «Зенит»?

    — Никого. Есть сильные футболисты, но зачем они нам? Думаю, тот же Соболев или Квинси Промес усилили бы «Зенит».

    — Почему у Зелимхана Бакаева не получается заиграть?

    — Пока конкуренция высокая, он старается, но прошло мало времени. Посмотрим, что будет дальше.

    • Бакаев перешел в «Зенит» из «Спартака» летом как свободный агент.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом.
    • «Спартак» занимает 2-е место.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1682

      22 raza chemp 55 минут назад

      Зинит бы усилили свои воспитанники , но их не может быть у клуба без истории

      1
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      Рейтинг: +18645

      Cleaner 1 час назад

      Аршавин, в Зените главный по Спартаку это Вова Быстров. А твое мнение - это твои проблемы...

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      Рейтинг: +865

      г.Онега 2 часа назад

      а дальше он так же будет сидеть ,если даже уйдет малком клаудинье,Зенит приобретет на них других лигеонеров ,и они будут в основе а не бакаев

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