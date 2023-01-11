Аршавин назвал игроков «Спартака», которые усилили бы «Зенит»

Зинит бы усилили свои воспитанники , но их не может быть у клуба без истории
Бывший игрок сборной России и зенитовский функционер Андрей Аршавин видит двух футболистов «Спартака», которые усилили бы петербуржцев.
— Кого бы вы забрали из «Спартака» в «Зенит»?
— Никого. Есть сильные футболисты, но зачем они нам? Думаю, тот же Соболев или Квинси Промес усилили бы «Зенит».
— Почему у Зелимхана Бакаева не получается заиграть?
— Пока конкуренция высокая, он старается, но прошло мало времени. Посмотрим, что будет дальше.
- Бакаев перешел в «Зенит» из «Спартака» летом как свободный агент.
- «Зенит» лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом.
- «Спартак» занимает 2-е место.
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