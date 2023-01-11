Экс-игрок «Зенита» Корниленко получил лицензию PRO

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко успешно выучился на тренерскую лицензию категории PRO.

Лицензия PRO-УЕФА позволяет занимать высшие тренерские и управленческие должности в любой стране мира.

«Всe это время я был рядом с тренерской деятельностью. Во время игровой карьеры получил категорию А и затем поступил на категорию PRO. Это мои цели, мое развитие. Позади 2,5 года интересной учебы. Хочу поблагодарить всех педагогов, всех, кто принимал участие в процессе обучения – он был организован очень профессионально, на высоком уровне. Это было прекрасное время.

Отмечу, что даже в должности спортивного директора полученные мною знания очень полезны. Мы работаем с Игорем Витальевичем Осинькиным, постоянно обсуждаем множество разных вопросов. Это прекрасный тренер, у которого есть, чему поучиться. Футбол постоянно развивается, и нужно развиваться вместе с этой замечательной игрой. Сегодня я тружусь на благо «Крыльев Советов» и хочу быть полезным нашему клубу», – сказал Корниленко.

Больше всего матчей в карьере Корниленко провел за «Крылья Советов».

Игрок брал бронзу РПЛ с «Зенитом» и «Рубином».

Белорус занимает должность в клубе с 2020 года.

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