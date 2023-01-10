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    Захарян: «Я устал от разговоров про «Челси»

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал о своем отношении к трансферным слухам про его возможный переход в «Челси».

    – Есть ли от «Челси» какие-то контакты сейчас? Есть задатки трансфера?

    – Это мы уже решаем с клубом, агентами. Что и как будет – сам не могу сказать. Не могу сказать, что у сейчас пройду медосмотр, а потом самолет через два часа.

    Поэтому – не знаю. Я в «Динамо», готовлюсь к сезону.

    – Устал от вечных разговоров про «Челси»? От вопросов, шуток в команде?

    – То, что в команде шутят, это ладно. От разговоров устал, да. Просто как в интернет не зайду, там кто-то высказывается на эту тему. Поднадоедает.

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
    • Летом переход игрока в «Челси» сорвался из-за санкций.
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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