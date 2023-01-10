Аршавин назвал единственное условие, при котором Россию вернут в международные турниры

Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, при каком условии российские команды будут допущены к международным турнирам.

«По-футбольному, да и не только по-футбольному все понимают: лучше оставаться в Европе. Я не вижу плюсов от перехода в Азию.

Аргумент, что сборной лучше играть в Азии, чем нигде? Звучит красиво. Но, представим: сборная России прошла отбор в Азии, вышла на чемпионат мира, но Эстония отказывается с нами играть. Что тогда?

Думаю, вернуться к играм можно будет, когда конфликт закончится. Это ответ на все вопросы», — заявил Аршавин.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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