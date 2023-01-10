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    Аршавин назвал единственное условие, при котором Россию вернут в международные турниры

    Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, при каком условии российские команды будут допущены к международным турнирам.

    «По-футбольному, да и не только по-футбольному все понимают: лучше оставаться в Европе. Я не вижу плюсов от перехода в Азию.

    Аргумент, что сборной лучше играть в Азии, чем нигде? Звучит красиво. Но, представим: сборная России прошла отбор в Азии, вышла на чемпионат мира, но Эстония отказывается с нами играть. Что тогда?

    Думаю, вернуться к играм можно будет, когда конфликт закончится. Это ответ на все вопросы», — заявил Аршавин.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +16635

      NewLife 1 час назад

      О каком конфликте ты говоришь ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5108

      ААМ 1 час назад

      К сожалению Андрей прав

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18641

      Cleaner 1 час назад

      Андрюшка, твое мнение - это ТВОИ ПРОБЛЕМЫ!

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