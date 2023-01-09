«Челси» определился с альтернативой Энцо Фернандесу

Опорный полузащитник «Саутгемптона» Ромео Лавиа привлек внимание «Челси».
19-летний футболист может стать для лондонского клуба альтернативой Энцо Фернандесу из «Бенфики», о трансфере которого договориться не удается.
За бельгийца «Челси» готов заплатить 50 миллионов фунтов (57 млн евро).
- В этом сезоне Лавиа забил 1 гол в 9 матчах.
- Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.
- До «Саутгемптона» хавбек выступал за «Манчестер Сити».
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Источник: Talk Sport