Кавазашвили: «Жду чемпионства «Спартака» в этом сезоне»

Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили рассказал о своих ожиданиях от второй части сезона РПЛ.

«Чего жду от второй половины сезона? Чемпионского звания «Спартака».

Думаю, Промес сможет стать лучшим бомбардиром, а «Локомотив» поднимется выше в турнирной таблице. На седьмом или на восьмом месте твердо будет стоять», – заявил Кавазашвили.

«Спартак» набрал 36 очков в 17 турах РПЛ.

Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.

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