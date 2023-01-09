Кавазашвили: «Жду чемпионства «Спартака» в этом сезоне»

Кто тащит на Бомбардир всю эту тупость от Кавазашвили? Зачем над пожилым человеком потешаетесь???...(((
Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили рассказал о своих ожиданиях от второй части сезона РПЛ.
«Чего жду от второй половины сезона? Чемпионского звания «Спартака».
Думаю, Промес сможет стать лучшим бомбардиром, а «Локомотив» поднимется выше в турнирной таблице. На седьмом или на восьмом месте твердо будет стоять», – заявил Кавазашвили.
- «Спартак» набрал 36 очков в 17 турах РПЛ.
- Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.
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