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    Кавазашвили: «Жду чемпионства «Спартака» в этом сезоне»

    Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили рассказал о своих ожиданиях от второй части сезона РПЛ.

    «Чего жду от второй половины сезона? Чемпионского звания «Спартака».

    Думаю, Промес сможет стать лучшим бомбардиром, а «Локомотив» поднимется выше в турнирной таблице. На седьмом или на восьмом месте твердо будет стоять», – заявил Кавазашвили.

    • «Спартак» набрал 36 очков в 17 турах РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18632

      Cleaner 13 минут назад

      Кто тащит на Бомбардир всю эту тупость от Кавазашвили? Зачем над пожилым человеком потешаетесь???...(((

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      Рейтинг: +12719

      Алексей З 1 час назад

      Неугомонный старикан.
      В Питере самый популярный на сегодняшний день .

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