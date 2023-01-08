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    «Крылья Советов» купили воспитанника «Манчестер Сити» (Сесар Луис Мерло)

    В Аргентине сообщили о трансфере форварда «Расинга» Бенхамина Гарре в «Крылья Советов».

    «Гарре едет в «Крылья Советов». «Уракан», где игрок был в аренде, получает компенсацию за расторжение арендного соглашения.

    Футболиста заставили уйти, потому что предложение было очень выгодным с финансовой точки зрения. «Расинг» продает его. Контракт с «Крыльями» рассчитан до 2026 года», – написал источник.

    • Гарре с 2016 по 2020 год был в академии «Манчестер Сити».
    • Его рыночная стоимость – 2,8 миллиона евро.
    • Сезон РПЛ возобновится в марте.

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    Источник: твиттер Сесар Луиса Мерло

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