«Крылья Советов» купили воспитанника «Манчестер Сити» (Сесар Луис Мерло)

В Аргентине сообщили о трансфере форварда «Расинга» Бенхамина Гарре в «Крылья Советов».

«Гарре едет в «Крылья Советов». «Уракан», где игрок был в аренде, получает компенсацию за расторжение арендного соглашения.

Футболиста заставили уйти, потому что предложение было очень выгодным с финансовой точки зрения. «Расинг» продает его. Контракт с «Крыльями» рассчитан до 2026 года», – написал источник.

Гарре с 2016 по 2020 год был в академии «Манчестер Сити».

Его рыночная стоимость – 2,8 миллиона евро.

Сезон РПЛ возобновится в марте.

Все трансферы РПЛ этой зимы: Писарский – в «Крыльях», «Локомотив» подписал Пиняева

Получи до 10 000 рублей за регистрацию