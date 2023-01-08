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  • «Крылья Советов» купили воспитанника «Манчестер Сити» (Сесар Луис Мерло)

«Крылья Советов» купили воспитанника «Манчестер Сити» (Сесар Луис Мерло)

8 января 2023, 12:29
4

В Аргентине сообщили о трансфере форварда «Расинга» Бенхамина Гарре в «Крылья Советов».

«Гарре едет в «Крылья Советов». «Уракан», где игрок был в аренде, получает компенсацию за расторжение арендного соглашения.

Футболиста заставили уйти, потому что предложение было очень выгодным с финансовой точки зрения. «Расинг» продает его. Контракт с «Крыльями» рассчитан до 2026 года», – написал источник.

  • Гарре с 2016 по 2020 год был в академии «Манчестер Сити».
  • Его рыночная стоимость – 2,8 миллиона евро.
  • Сезон РПЛ возобновится в марте.

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Источник: твиттер Сесар Луиса Мерло
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Крылья Советов
Комментарии (4)
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eugen-han
1673176243
Двух форвардов подписали - это хорошо, а значит, что схема и рисунок игры не должен поменяться.
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DOCTOR PENALTY
1673176785
Звучит сильно, только играют футболисты, а не академии топ-клубов.
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Марк Аврелий!
1673177300
Ну, теперь всем капец!!!
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zigbert
1673182922
Пока не ясно что из себя представляет этот форвард но то что он из академии Ман Сити придает уверенность.
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