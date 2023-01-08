«Крылья Советов» купили воспитанника «Манчестер Сити» (Сесар Луис Мерло)

В Аргентине сообщили о трансфере форварда «Расинга» Бенхамина Гарре в «Крылья Советов».
«Гарре едет в «Крылья Советов». «Уракан», где игрок был в аренде, получает компенсацию за расторжение арендного соглашения.
Футболиста заставили уйти, потому что предложение было очень выгодным с финансовой точки зрения. «Расинг» продает его. Контракт с «Крыльями» рассчитан до 2026 года», – написал источник.
- Гарре с 2016 по 2020 год был в академии «Манчестер Сити».
- Его рыночная стоимость – 2,8 миллиона евро.
- Сезон РПЛ возобновится в марте.
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