Далот взял на себя ответственность за гол, пропущенный Де Хеа в матче с «Эвертоном» между ног

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа пропустил между ног в матче 1/32 финала Кубка Англии против «Эвертона» (3:1). Ответственность за эпизод на себя взял защитник Диогу Далот.

«Я разговаривал с Давидом в перерыве, и он не ожидал, что мяч пройдет между его ног. Даже я не ожидал этого, так что я беру вину на себя: я мог отреагировать на эпизод перед голом немного быстрее», – сказал португалец.

Автором гола между ног стал защитник «Эвертона» Конор Коди.

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