Кавазашвили: «Академия «Зенита» – деньги на ветер. У команды никогда не будет на поле 11 воспитанников»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили раскритиковал академию «Зенита».

«Когда-то давно Сергей Галицкий озвучил свою мечту: чтобы на поле стадиона «Краснодар» одновременно вышли 11 воспитанников его академии. Тогда над ним все смеялись, но в итоге у Галицкого получилось воплотить эту сказку в жизнь.

Может ли такое произойти еще в каком-то клубе РПЛ? Это маловероятно. Хотя «Спартак» в последнее время радует своей работой с молодежью, у них в академии люди не зря зарплату получают. Свои ребята появляются и тащат клуб вперед.

В «Зените» же все наоборот. У них играют только их звездные бразильцы. Своих ребят можно по пальцем пересчитать. В «Зените» никогда не выйдут на поле 11 воспитанников. А ведь туда бешеные бабки вливают и никакого результата. Их академия — деньги на ветер», — сказал Кавазашвили.

«Зенит» – самый богатый клуб России.

Команда с отрывом лидирует в РПЛ.

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