Гранат назвал две команды, которые покинут РПЛ

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат дал прогноз на борьбу за выживание в сезоне РПЛ.

«Скорее всего, в конце сезона РПЛ покинут «Торпедо» и «Химки». Автозаводцы вообще не были готовы к РПЛ. «Факел» еще бодается со всеми командами, а у «Торпедо» только шесть очков. Этому клубу будет очень тяжело спастись.

«Химки» так и не нашли баланс в игре и работе с новым тренером. Такой гранд, как «Локомотив», должен оставаться в РПЛ. «Железнодорожники» точно выберутся из зоны стыковых матчей», – сказал Гранат.

Сезон РПЛ возобновится в марте.

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