Гаранин сделал заявление о возвращении в «Енисей»

Вадим Гаранин подтвердил свое возвращение на пост главного тренера «Енисея».

«Мы с моим тренерским штабом возвращаемся в «Енисей».

Цели? Банально скажу, что цели у амбициозных людей всегда самые высокие.

Мы были с тренерским штабом наверху. Безусловно, это очень сложно, но сейчас мы вместе с клубом хотим попробовать подняться в РПЛ», – сказал Гаранин.

«Енисей» идет на 4-м месте в Первой лиге после 20 туров.

Гаранин уже возглавлял команду с января по июнь 2022 года.

Затем он ушел в «Сочи», откуда его уволили в ноябре.

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