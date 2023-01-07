Гаранин сделал заявление о возвращении в «Енисей»

Вадим Гаранин подтвердил свое возвращение на пост главного тренера «Енисея».
«Мы с моим тренерским штабом возвращаемся в «Енисей».
Цели? Банально скажу, что цели у амбициозных людей всегда самые высокие.
Мы были с тренерским штабом наверху. Безусловно, это очень сложно, но сейчас мы вместе с клубом хотим попробовать подняться в РПЛ», – сказал Гаранин.
- «Енисей» идет на 4-м месте в Первой лиге после 20 туров.
- Гаранин уже возглавлял команду с января по июнь 2022 года.
- Затем он ушел в «Сочи», откуда его уволили в ноябре.
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Источник: «Спорт-Экспресс»