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    Гаранин сделал заявление о возвращении в «Енисей»

    Вадим Гаранин подтвердил свое возвращение на пост главного тренера «Енисея».

    «Мы с моим тренерским штабом возвращаемся в «Енисей».

    Цели? Банально скажу, что цели у амбициозных людей всегда самые высокие.

    Мы были с тренерским штабом наверху. Безусловно, это очень сложно, но сейчас мы вместе с клубом хотим попробовать подняться в РПЛ», – сказал Гаранин.

    • «Енисей» идет на 4-м месте в Первой лиге после 20 туров.
    • Гаранин уже возглавлял команду с января по июнь 2022 года.
    • Затем он ушел в «Сочи», откуда его уволили в ноябре.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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