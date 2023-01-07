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    Месси – лучший плеймейкер 2022 года по версии IFFHS

    Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших плеймейкеров по итогам 2022 года.

    Первое место занял нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, выигравший ЧМ-2022 со сборной Аргентины.

    В топ-3 также вошли хорват Лука Модрич и бельгиец Кевин Де Брюйне.

    Для 35-летнего Месси это пятая такая награда, что стало новым рекордом.

    1. Лионель Месси («ПСЖ» / Аргентина) – 170 очков;
    2. Лука Модрич («Реал» / Хорватия) – 115;
    3. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити» / Бельгия) – 40;
    4. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед» / Португалия) – 25;
    5. Антуан Гризманн («Атлетико» / Франция) – 20;
    6. Бернарду Силва («Манчестер Сити» / Португалия) – 20.

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    Источник: IFFHS

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    Сегодня, 12:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1136

      Александр52 1 час назад

      Лео Месси король футбола, лидер нации и прекрасный семьянин.

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      Рейтинг: +10

      eclipse56 3 часа назад

      Думаю уже понятно, кого они признают лучшим вратарем

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