Месси – лучший плеймейкер 2022 года по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших плеймейкеров по итогам 2022 года.

Первое место занял нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, выигравший ЧМ-2022 со сборной Аргентины.

В топ-3 также вошли хорват Лука Модрич и бельгиец Кевин Де Брюйне.

Для 35-летнего Месси это пятая такая награда, что стало новым рекордом.

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