Месси – лучший плеймейкер 2022 года по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших плеймейкеров по итогам 2022 года.
Первое место занял нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, выигравший ЧМ-2022 со сборной Аргентины.
В топ-3 также вошли хорват Лука Модрич и бельгиец Кевин Де Брюйне.
Для 35-летнего Месси это пятая такая награда, что стало новым рекордом.
- Лионель Месси («ПСЖ» / Аргентина) – 170 очков;
- Лука Модрич («Реал» / Хорватия) – 115;
- Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити» / Бельгия) – 40;
- Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед» / Португалия) – 25;
- Антуан Гризманн («Атлетико» / Франция) – 20;
- Бернарду Силва («Манчестер Сити» / Португалия) – 20.
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Источник: IFFHS