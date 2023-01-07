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Месси – лучший плеймейкер 2022 года по версии IFFHS

7 января 2023, 12:19
2

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших плеймейкеров по итогам 2022 года.

Первое место занял нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, выигравший ЧМ-2022 со сборной Аргентины.

В топ-3 также вошли хорват Лука Модрич и бельгиец Кевин Де Брюйне.

Для 35-летнего Месси это пятая такая награда, что стало новым рекордом.

  1. Лионель Месси («ПСЖ» / Аргентина) – 170 очков;
  2. Лука Модрич («Реал» / Хорватия) – 115;
  3. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити» / Бельгия) – 40;
  4. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед» / Португалия) – 25;
  5. Антуан Гризманн («Атлетико» / Франция) – 20;
  6. Бернарду Силва («Манчестер Сити» / Португалия) – 20.

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Источник: IFFHS
Рейтинг Месси Лионель Модрич Лука Гризманн Антуан Де Брюйне Кевин Фернандеш Бруну Силва Бернарду
Комментарии (2)
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eclipse56
1673083949
Думаю уже понятно, кого они признают лучшим вратарем
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Александр52
1673088062
Лео Месси король футбола, лидер нации и прекрасный семьянин.
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