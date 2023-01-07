Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Эвертон» (3:1). Это его 5-я победа подряд

«Манчестер Юнайтед» в третьем раунде Кубка Англии переиграл дома «Эвертон». Решающим оказался автогол Конора Коди. Он забил в свои и чужие ворота.

Манчестерцы добились пятой победы подряд. У «Эвертона» четыре матча подряд без побед.

«Эвертон» не побеждает на «Олд Траффорд» с 2013 года.

Англия. Кубок.3-й раунд

Манчестер Юнайтед – Эвертон – 3:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Антони, 4; 1:1 – Коди, 14; 2:1 – Коди, 52 (в свои ворота); 3:1 – Рэшфорд, 90+6 (с пенальти).

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