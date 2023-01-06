Экс-топ-менеджер «Зенита»: «Все в Европе знают Дзюбу, а не Малкома»

Экс-директор департамента стратегического развития «Зенита» Александр Сапега заявил, что нападающий Артем Дзюба популярен в Италии.

― В период, когда ты пришeл в «Зенит», Дзюба стал для клуба токсичным игроком, которого сопровождали скандалы. Тебе это мешало в маркетинговой работе?

― Вообще нет. Больше скажу ― Дзюба мне очень сильно помогал, потому что Артeма знают в Европе, в мире. Например, мы делали детский лагерь в Италии, и разговор был такой: «Так, окей ― «Зенит» мы знаем, вы играете в Лиге чемпионов. А кто там играет? А, точно, Дзюба!».

Детишки в Италии знают Дзюбу, везде в Европе все его знают, а не Малкома. Артeм был самым популярным игроком «Зенита» за пределами России из-за чемпионата мира-2018.

34-летний Дзюба – свободный агент.

В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».

В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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