Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Экс-топ-менеджер «Зенита»: «Все в Европе знают Дзюбу, а не Малкома»

    Экс-директор департамента стратегического развития «Зенита» Александр Сапега заявил, что нападающий Артем Дзюба популярен в Италии.

    ― В период, когда ты пришeл в «Зенит», Дзюба стал для клуба токсичным игроком, которого сопровождали скандалы. Тебе это мешало в маркетинговой работе?

    ― Вообще нет. Больше скажу ― Дзюба мне очень сильно помогал, потому что Артeма знают в Европе, в мире. Например, мы делали детский лагерь в Италии, и разговор был такой: «Так, окей ― «Зенит» мы знаем, вы играете в Лиге чемпионов. А кто там играет? А, точно, Дзюба!».

    Детишки в Италии знают Дзюбу, везде в Европе все его знают, а не Малкома. Артeм был самым популярным игроком «Зенита» за пределами России из-за чемпионата мира-2018.

    • 34-летний Дзюба – свободный агент.
    • В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».
    • В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Камоцци рассказал, какой клуб нужен Дзюбе 1
    Кавазашвили назвал идеальный чемпионат для Дзюбы: «Как раз уровень Артема» 5
    Шалимов: «Думаю, Дзюба закончил с футболом» 2
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:51
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +29

      авалон 36 минут назад

      Знают как дрочуна)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23893

      DOCTOR PENALTY 40 минут назад

      Знать-то знают, вот только кричат с трибуны совсем невесело. В Сочи вроде вообще конфуз был.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      Лицом_на_клаве 50 минут назад

      В мире знают из Зенита Аршавина, Кержакова, Тимощука. А этого спартаковского фигляра наврятли.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16617

      NewLife 2 часа назад

      Из Агнии Барто:

      Синенькая юбочка,
      Ленточка в косе.
      Кто не знает Зюбочку?
      Зюбу знают все.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1023

      ScarlettOgusania > NewLife 38 минут назад

      Порно сайты пестрят фотками "знаменитости" бом.жей))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11205

      "supermax" 3 часа назад

      ну оно и понятно...там любят видосы в стиле "дзю"

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11