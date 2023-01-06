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  • Экс-топ-менеджер «Зенита»: «Все в Европе знают Дзюбу, а не Малкома»

Экс-топ-менеджер «Зенита»: «Все в Европе знают Дзюбу, а не Малкома»

6 января 2023, 10:51
7

Экс-директор департамента стратегического развития «Зенита» Александр Сапега заявил, что нападающий Артем Дзюба популярен в Италии.

― В период, когда ты пришeл в «Зенит», Дзюба стал для клуба токсичным игроком, которого сопровождали скандалы. Тебе это мешало в маркетинговой работе?

― Вообще нет. Больше скажу ― Дзюба мне очень сильно помогал, потому что Артeма знают в Европе, в мире. Например, мы делали детский лагерь в Италии, и разговор был такой: «Так, окей ― «Зенит» мы знаем, вы играете в Лиге чемпионов. А кто там играет? А, точно, Дзюба!».

Детишки в Италии знают Дзюбу, везде в Европе все его знают, а не Малкома. Артeм был самым популярным игроком «Зенита» за пределами России из-за чемпионата мира-2018.

  • 34-летний Дзюба – свободный агент.
  • В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».
  • В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (7)
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"supermax"
1672992035
ну оно и понятно...там любят видосы в стиле "дзю"
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NewLife
1672995028
Из Агнии Барто: Синенькая юбочка, Ленточка в косе. Кто не знает Зюбочку? Зюбу знают все.
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Лицом_на_клаве
1673000472
В мире знают из Зенита Аршавина, Кержакова, Тимощука. А этого спартаковского фигляра наврятли.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1673001091
Знать-то знают, вот только кричат с трибуны совсем невесело. В Сочи вроде вообще конфуз был.
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авалон
1673001304
Знают как дрочуна)
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шахта Заполярная
1673005140
Так весь мир видео из гостиницы посмотрел, да в раздевалке с азмуном. А на западе радуга популярна.
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