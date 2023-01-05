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    Камоцци рассказал, какой клуб нужен Дзюбе

    Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался о поиске нового клуба для нападающего Артема Дзюбы.

    «Дзюба – интересный игрок, он отлично играет головой и может сделать хорошую передачу другим атакующим игрокам.

    Он должен играть за клуб, который ведет игру с длинными передачами для него.

    Не знаю, где он продолжит свою карьеру, но надеюсь, что он найдет себе клуб», – сказал Камоцци.

    • 34-летний Дзюба – свободный агент.
    • В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».
    • В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    05.01.2023 23:37
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