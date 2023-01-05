Камоцци рассказал, какой клуб нужен Дзюбе

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался о поиске нового клуба для нападающего Артема Дзюбы.

«Дзюба – интересный игрок, он отлично играет головой и может сделать хорошую передачу другим атакующим игрокам.

Он должен играть за клуб, который ведет игру с длинными передачами для него.

Не знаю, где он продолжит свою карьеру, но надеюсь, что он найдет себе клуб», – сказал Камоцци.

34-летний Дзюба – свободный агент.

В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».

В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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