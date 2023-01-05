Кавазашвили назвал идеальный чемпионат для Дзюбы: «Как раз уровень Артема»

Экс-игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили назвал чемпионат, в котором должен продолжить карьеру Артем Дзюба.

«Дзюбе нужно самому решать, где продолжать свою карьеру. Но он должен понимать, если его зовут в какую-то команду, то с него будут требовать отличной игры, а не просто постоять на поле. Уровень Кипра как раз подходит для Артема, а вот в Турции очень сильные команды.

Плюс там играют во всех командах обычно молодые и сильные футболисты. Если они берут легионера, то очень сильного. Не уверен, что Дзюба соответствует на сегодня уровню хорошего иностранного игрока для турецкого чемпионата.

Если говорить про возможное возвращение Артема в Россию, то у нас чемпионат делится на две части: команды с первого места по шестое и остальные. Первые клубы играют достаточно хорошо, а остальные стараются, но по уровню другие. Все зависит еще от того, как команда укомплектовывается.

Не могу сказать, сможет ли Дзюба играть в группе первых команд РПЛ, на мой взгляд, ему уже будет тяжело», – сказал Кавазашвили.

34-летний Дзюба – свободный агент.

В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».

В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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