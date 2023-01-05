Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Кавазашвили назвал идеальный чемпионат для Дзюбы: «Как раз уровень Артема»

    Экс-игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили назвал чемпионат, в котором должен продолжить карьеру Артем Дзюба.

    «Дзюбе нужно самому решать, где продолжать свою карьеру. Но он должен понимать, если его зовут в какую-то команду, то с него будут требовать отличной игры, а не просто постоять на поле. Уровень Кипра как раз подходит для Артема, а вот в Турции очень сильные команды.

    Плюс там играют во всех командах обычно молодые и сильные футболисты. Если они берут легионера, то очень сильного. Не уверен, что Дзюба соответствует на сегодня уровню хорошего иностранного игрока для турецкого чемпионата.

    Если говорить про возможное возвращение Артема в Россию, то у нас чемпионат делится на две части: команды с первого места по шестое и остальные. Первые клубы играют достаточно хорошо, а остальные стараются, но по уровню другие. Все зависит еще от того, как команда укомплектовывается.

    Не могу сказать, сможет ли Дзюба играть в группе первых команд РПЛ, на мой взгляд, ему уже будет тяжело», – сказал Кавазашвили.

    • 34-летний Дзюба – свободный агент.
    • В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».
    • В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Шалимов: «Думаю, Дзюба закончил с футболом» 2
    Экс-игрок «Спартака»: «В РПЛ никогда не было футболиста такого уровня, как Дзюба» 12
    Стало известно, из каких стран есть предложения у Дзюбы 8
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:24
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11