Мендеш советовал Роналду не уходить из «Манчестер Юнайтед» (The Athletic)

Жорже Мендеш, агент нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, советовал 37-летнему португальцу остаться в «Манчестер Юнайтед».

По информации The Athletic, Мендеш убеждал своего клиента согласиться со своей ролью в клубе при тренере Эрике тен Хаге. Личный менеджер и друг Роналду Рикарду Регуфе также выступал за то, чтобы Криштиану остался в «МЮ».

Роналду не устраивало его положение в «МЮ», поэтому он лично позвонил представителю одного европейского клуба, чтобы договориться о переходе.

Роналду искал клуб из ЛЧ перед трансфером в «Аль-Наср».

Португалец заключил с «Аль-Насром» контракт до 2025 года.

Саудовский клуб сделал его самым высокооплачиваемым игроком в мире.

Получи до 10 000 рублей за регистрацию