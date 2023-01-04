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    Мендеш советовал Роналду не уходить из «Манчестер Юнайтед» (The Athletic)

    Жорже Мендеш, агент нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, советовал 37-летнему португальцу остаться в «Манчестер Юнайтед».

    По информации The Athletic, Мендеш убеждал своего клиента согласиться со своей ролью в клубе при тренере Эрике тен Хаге. Личный менеджер и друг Роналду Рикарду Регуфе также выступал за то, чтобы Криштиану остался в «МЮ».

    Роналду не устраивало его положение в «МЮ», поэтому он лично позвонил представителю одного европейского клуба, чтобы договориться о переходе.

    • Роналду искал клуб из ЛЧ перед трансфером в «Аль-Наср».
    • Португалец заключил с «Аль-Насром» контракт до 2025 года.
    • Саудовский клуб сделал его самым высокооплачиваемым игроком в мире.

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    Источник: The Athletic

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