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  • Трансфер Роналду в «Аль-Наср» организовал его друг: он уже сместил агента Мендеша и получил за сделку 30 млн

Трансфер Роналду в «Аль-Наср» организовал его друг: он уже сместил агента Мендеша и получил за сделку 30 млн

5 января 2023, 13:25
12

Сага с Криштиану Роналду официально закончилась. Он через интервью с Пирсом Морганом поссорился с «Манчестер Юнайтед», потерял контракт с клубом, не засверкал на ЧМ-2022. А потом просто уехал в Саудовскую Аравию, где подписал контракт с «Аль-Насром», который доходит до 200 млн долларов в год.

Еще один конфликт Криштиану под конец 2022-го случился с его агентом Жорже Мендешом, с которым они вместе работали около 20 лет. Видимо, на этом их сотрудничество прекратилось. Трансфер в Саудовскую Аравию для Роналду организовывал другой человек.

Кажется, Роналду и Мендеш больше не работают вместе – трансфер в «Аль-Наср» вел сам Роналду и его менеджер

3 января лиссабонская газета Publico сообщила, что компания авторитетного агента Жорже Мендеша больше не сотрудничает с Роналду. Вот главные тезисы поста газеты:

1. То скандальное интервью Пирсу Моргану Роналду дал против желания Мендеша. Агент уговаривал не делать это, но Роналду не послушал.

2. Роналду заранее дал Мендешу задачу найти себе топовый клуб, на что слышал, что единственным топовым вариантом был и остается «Манчестер Юнайтед». Мендеш не договорился ни с одним сильным клубом, который в теории бы захотел забрать к себе скандальную звезду. После интервью Моргану переход в топ-клуб для Роналду был невозможен.

3. Ощутимую значимость для Роналду получил Рикарду Регуфе. Он начинал карьеру как представитель Nike в Португалии и тесно сотрудничал как со сборной страны, так и с самим Роналду – позже стал его другом. Регуфе вел переговоры с «Аль-Насром» по трансферу Роналду. И хоть лишь 3-го января агентство Мендеша потеряло имиджевые права на Криштиану, но в самом трансферном процессе оно не участвовало. Главную часть переговоров на себя взял Регуфе, а по контракту с новым клубом общался сам Роналду вместе со своим адвокатом.

Уже после официального объявления о переходе в «Аль-Наср» Marca написала, что Регуфе получил 30 млн евро в качестве комиссии от сделки.

Сам переезд в Саудовскую Аравию – это жесткая противоположность тому, что рекомендовал Мендеш. Позиция агента заключалась в сотрудничестве с «Манчестер Юнайтед», примирении с Эриком тен Хагом и дальнейшей игры в АПЛ. Регуфе не склонял Роналду к переходу в «Аль-Наср», но поддержал его в э том решении.

Кто такой Рикарду Регуфе: некоторое время был просто менеджером Роналду, но позже стал его другом и агентом

Рабочие отношения Роналду и Регуфе начались в то время, когда первому было 16 лет. В 2001 году Регуфе пришел в сборную Португалии и занялся сотрудничеством с Nike. Сначала он помогал с фотосессиями для игроков сборных всех возрастов. Позже – решал вопросы с атрибутикой от Nike: тренировочная и игровая формы, бутсы и т.д.

В 2003 году Роналду подписал персональный контракт с Nike – и дальше в сферу обязанности Регуфе входила персональная работа с ним. Что делал Регуфе для Роналду дальше:

• Продолжал посреднические обязанности в сотрудничестве Роналду и Nike.

• Всячески поддерживал его после переезда в «Реал». В Мадриде постепенно менял свое амплуа в сторону персонального менеджера Роналду. Ближе к 2015-му он контролировал больше половины участий Криштиану в различных коммерческих проектах.

• Ближе к 2018-му роль Регуфе в жизни Роналду стала ощутимее. На чемпионат мира в России Регуфе получил от него персональную аккредитацию и посещал матчи Португалии вместе с его семьей. С того момента он считается персональным менеджером Роналду.

Рикарду Регуфе (в красном) вместе с игроками сборной Португалии

• Обычно руководство «Реала» связывалось с Жорже Мендешом, когда хотела устроить рекламную кампанию с Роналду. В «Ювентусе» этими задачами занимался в основном Регуфе. Такая же картина была и в «Манчестер Юнайтед». The Athletic пишет: «Его эффективность, безусловно, была отмечена в «Юнайтед». Регуфе общался с людьми на всех уровнях, от исполнительного директора Ричарда Арнольда до сотрудников отдела коммуникаций. Если Роналду должен поучаствовать в жизни клуба вне поля, Регуфе был тем человеком, которого «Юнайтед» тревожил из-за организации. Его дипломатические способности отмечены людьми, наблюдавшими за его работой: он мог легко заставить Роналду что-то делать».

• На ЧМ-2022 он тусил вместе с Португалией: был в лагере, иногда заходил в раздевалку. Игроки понимали, почему Регуфе это позволено, но все равно немного смущались из-за этого.

Текст: Илья Егоров

Фото: соцсети «Аль-Насра», соцсети Рикарду Регуфе

Источник: Бомбардир
Англия. Премьер-лига Португалия Аль-Наср Португалия Манчестер Юнайтед Реал Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (12)
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Lilipyt
1672836119
Рони осознал, что Россия уходит из европы и теперь надо переходить в более сильную лигу, а не продолжать карьеру в болоте
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Таврида
1672840195
"Сейчас время такое, можно здорово подняться, только не в европейской дыре. В Азию надо подаваться, там все. А Мендеш твой — шестерка. У него перспектив никаких. Если что, я помогу. Вот карточка моя…" ("Жмурки", диалог с Регуфе)))
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AZ
1672852564
Он даже умудрился посраться со своим агентом... Звезда мать его.... В азии про этого клоуна наконец то все забудут...
Ответить
Molsheim
1672857005
Аль-Наср уже на одних только футболках с Роналду неплохо поднялся!;)))
Ответить
ALEX ML
1672862694
унылое говно
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Krics
1672863022
"Друг в беде не бросит,лишнего не спросит..."
Ответить
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