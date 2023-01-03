«Ливерпуль» закрыл сделку по Гакпо. Он заявлен за команду

Нападающий Коди Гакпо официально стал игроком «Ливерпуля», сообщает пресс-служба английского клуба.
«Ливерпуль» оформил во вторник все документов по переходу 23-летнего футболиста из ПСВ и заявил его на сезон.
Гакпо может дебютировать за новый клуб уже в субботу в матче Кубка Англии против «Вулверхэмптона».
- «Ливерпуль» заплатил за Гакпо 37 миллионов евро.
- Гакпо – лучший бомбардир сезона Эредивизие.
- Он забил 3 мяча в 5 матчах на ЧМ-2022.
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Источник: сайт «Ливерпуля»