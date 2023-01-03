Аллегри прокомментировал состояние здоровья Погба

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, когда полузащитник Поль Погба сможет вернуться на поле.

«Он уже бегает, сейчас колено его не беспокоит, и это главное.

Если так будет продолжаться и дальше, он сможет присоединиться к команде через 15-20 дней», – заявил Аллегри.

29-летний француз с апреля не участвует в официальных матчах.

В прошлое межсезонье он перешел в «Ювентус» из «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента.

Сначала Погба травмировал мениск, а затем получил мышечное повреждение бедра.

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