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Александр Мостовой рассказал, почему ушел из ЦСКА в 16 лет

3 января 2023, 13:04
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Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой вспомнил, как перебрался из ЦСКА в «Красную Пресню» Олега Романцева, откуда позже перешeл в «Спартак».

– Как и почему вы начали заниматься в школе ЦСКА?

– В ЦСКА я попал случайно. Я жил под Лобней, играл во многих футбольных турнирах по Московской области и везде был лучшим. Слух обо мне шeл, и в какой-то момент моему отцу предложили привезти меня в школу ЦСКА. Мне на тот момент было где-то 11-12 лет.

– Играли на гаревом поле?

– Конечно, тогда было гаревое поле и зелeное, но оно было для старших возрастов. Как раз на том месте, где сейчас «ВЭБ-Арена».

– Почему не получилось в должной мере раскрыться в ЦСКА и стать игроком первой команды?

– Вопрос ставился иначе. Меня хотели оставить в ЦСКА, другое дело, что в 16 лет мы заканчивали школу. Кстати, последние два года именно мы с ЦСКА становились чемпионами Москвы. Но не было команды Высшей лиги – ЦСКА играл в Первой лиге, призывной возраст – 18 лет, а я на два года был младше.

Меня нельзя было оставить. Нам надо было что-то думать, делать – и тогда я начал играть за сборную Москвы, сборную СССР. К тому моменту за мной начали охотиться.

– Вы как-то рассказывали, что судьбоносным в вашей карьере стал звонок некому Коле, одноклубнику по ЦСКА, с таксофона на железнодорожной станции в Лобне. Что за Коля и где он теперь?

– Да, так как я жил далеко, то телефона у меня не было. Я мог только по каким-то связям узнавать новости. В ЦСКА я сдружился с мальчиком по имени Коля и из команды общался только с ним. Как-то я ему позвонил, а он мне говорит: «Саш, тебя там разыскивают. Какой-то человек хочет тебя пригласить на просмотр в какую-то «Красную Пресню».

Я поехал на тренировку в ЦСКА, и мне сказали, что нужно съездить на стадион «Красная Пресня», где меня будут просматривать в команду мастеров. Я приехал в назначенный день на стадион, стоял и ждал, чтобы кто-то ко мне подошeл. По сути, с того дня начался мой путь во взрослом футболе.

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Источник: Metaratings
ЦСКА Мостовой Александр
Комментарии (2)
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Красногвардейчик
1672752441
Прям триллер)
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ALEX ML
1672828288
Скромность так и прет
Ответить
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