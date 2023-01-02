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    Юран объяснил, почему скучает по РПЛ: «Как у ребeнка игрушку отобрать»

    Экс-тренер «Химок» Сергей Юран заявил, что скучает по российскому футболу.

    «Как у ребeнка отобрать любимую игрушку. Конечно, скучаю по футболу — всe-таки работа. Тренер может две или три недели первые отдохнуть, но потом не знаешь, куда себя деть.

    У любого тренера так, что хочется побыстрее в работу, потому что больше половины жизни ты в разъездах, тренировках и стрессах», — сказал Юран.

    • РПЛ возобновится в конце февраля.
    • «Зенит» – лидер чемпионата.

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    Источник: «Чемпионат»

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    02.01.2023 19:58
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