Юран объяснил, почему скучает по РПЛ: «Как у ребeнка игрушку отобрать»

Экс-тренер «Химок» Сергей Юран заявил, что скучает по российскому футболу.

«Как у ребeнка отобрать любимую игрушку. Конечно, скучаю по футболу — всe-таки работа. Тренер может две или три недели первые отдохнуть, но потом не знаешь, куда себя деть.

У любого тренера так, что хочется побыстрее в работу, потому что больше половины жизни ты в разъездах, тренировках и стрессах», — сказал Юран.

РПЛ возобновится в конце февраля.

«Зенит» – лидер чемпионата.

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