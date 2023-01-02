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    «Я запрещаю тебе играть в футбол! Не позорься и заканчивай!». Экс-игрок ЦСКА обратился к Дзюбе

    Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев посоветовал нападающему Артему Дзюбе завершить карьеру.

    «Он уже поиграл, более-менее выглядел на ЧМ-2018. Ему надо срочно завершать карьеру! Куда еще? Нужно срочно заканчивать и заниматься тем, чем хочет заниматься.

    Ему нельзя играть в футбол. Я запрещаю! Не позорься! Пусть идет в тренеры или снимается в кино! В РПЛ его не возьмут ни в одну команду. Ему никто не будет платить деньги, ни один тренер его не возьмет. Это повлечет серьезные последствия», — сказал Пономарев.

    • Дзюба сейчас без клуба.
    • Игрок в ноябре покинул «Адана Демирспор».
    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2232

      моэм 24 минуты назад

      Так беспардонно и по хамски может сказать только старпёр ....но зачем печатать опусы дедков с разжиженными мозгами ?

      0
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      Рейтинг: +5242

      neim > моэм 3 минуты назад

      Ты же свой опус напечатал, а чем он лучше пономаревского ?

      0
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      Рейтинг: +1980

      DMитрий 49 минут назад

      Нужно срочно заканчивать и заниматься тем, чем хочет заниматься. - всего один раз на камеру попробовал и уже заканчивай. А мож это его второе призвание!?

      0
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      Рейтинг: +12182

      Вомбат 51 минуту назад

      С призывом "не позорься" этот товарищ опоздал. Очень сильно опоздал.

      0
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      Рейтинг: +6820

      sochi-2013 1 час назад

      Кто бы и когда еще вспомнил Понаморева?

      0
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      Рейтинг: +5575

      AtticusFinch > sochi-2013 49 минут назад

      Без иронии!!!!!!!!!!!!!..в душе не ипу кто это ваще такой!!!

      0
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      Рейтинг: +12520

      Алексей З 1 час назад

      С возрастом маразм зашкаливает.
      Уважаемый витеран , берегите здоровье и отстаньте от Дзюбы.
      Вам какое дело , чем он занят ?

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      Рейтинг: +259

      Стоп всем > Алексей З 1 час назад

      Леха...Ты чо ? За зюбу шо ли ? Не ожидал от тебя.

      0
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      Рейтинг: +12182

      Вомбат > Алексей З 49 минут назад

      Он вЕтеран, но его призывы действительно неуместны.

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      Рейтинг: +559

      кaстрюлька > Стоп всем 45 минут назад

      Гомосеки бомбардирские, бахните друг друга в тухес уже штоле

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      Рейтинг: +259

      Стоп всем > кaстрюлька 42 минуты назад

      Кастрюлька тебе лесбиянка того же ))
      А так то тебе женчина нужен мужчина.Может тогда одумаешься

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      Рейтинг: +12520

      Алексей З > Стоп всем 3 минуты назад

      Дэюба такой же человек как и мы с тобой. Чем он занят его Личное дело и не старику его учить. Завтра этот пердун всех начнёт учить как надо жить и кому надо играть в футбол.
      Пусть спокойно доживает свой век и не трогает никого.

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