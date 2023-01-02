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  • «Я запрещаю тебе играть в футбол! Не позорься и заканчивай!». Экс-игрок ЦСКА обратился к Дзюбе

«Я запрещаю тебе играть в футбол! Не позорься и заканчивай!». Экс-игрок ЦСКА обратился к Дзюбе

2 января 2023, 16:03
13

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев посоветовал нападающему Артему Дзюбе завершить карьеру.

«Он уже поиграл, более-менее выглядел на ЧМ-2018. Ему надо срочно завершать карьеру! Куда еще? Нужно срочно заканчивать и заниматься тем, чем хочет заниматься.

Ему нельзя играть в футбол. Я запрещаю! Не позорься! Пусть идет в тренеры или снимается в кино! В РПЛ его не возьмут ни в одну команду. Ему никто не будет платить деньги, ни один тренер его не возьмет. Это повлечет серьезные последствия», — сказал Пономарев.

  • Дзюба сейчас без клуба.
  • Игрок в ноябре покинул «Адана Демирспор».
  • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Дзюба Артем
Комментарии (13)
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sochi-2013
1672666241
Кто бы и когда еще вспомнил Понаморева?
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Вомбат
1672667865
С призывом "не позорься" этот товарищ опоздал. Очень сильно опоздал.
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моэм
1672669488
Так беспардонно и по хамски может сказать только старпёр ....но зачем печатать опусы дедков с разжиженными мозгами ?
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сутулая собака и лисы
1672671895
а откуда столько ненависти к Дзюбе? про мастурбацию слышал (все дрочат), и про скверный характер (тоже не редкость). но откуда столько желчи в его сторону не могу понять, или я чего-то не знаю?
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Красногвардейчик
1672727446
Нужно срочно заканчивать и заниматься тем, чем хочет заниматься. --------------------------------------- Ахахахаха а Пономарёв тонкий тролль оказывается, и видео Артёмкино посмотрел)))
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