«Я запрещаю тебе играть в футбол! Не позорься и заканчивай!». Экс-игрок ЦСКА обратился к Дзюбе

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев посоветовал нападающему Артему Дзюбе завершить карьеру.

«Он уже поиграл, более-менее выглядел на ЧМ-2018. Ему надо срочно завершать карьеру! Куда еще? Нужно срочно заканчивать и заниматься тем, чем хочет заниматься.

Ему нельзя играть в футбол. Я запрещаю! Не позорься! Пусть идет в тренеры или снимается в кино! В РПЛ его не возьмут ни в одну команду. Ему никто не будет платить деньги, ни один тренер его не возьмет. Это повлечет серьезные последствия», — сказал Пономарев.

Дзюба сейчас без клуба.

Игрок в ноябре покинул «Адана Демирспор».

Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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