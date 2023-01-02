«Я запрещаю тебе играть в футбол! Не позорься и заканчивай!». Экс-игрок ЦСКА обратился к Дзюбе

Так беспардонно и по хамски может сказать только старпёр ....но зачем печатать опусы дедков с разжиженными мозгами ?
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев посоветовал нападающему Артему Дзюбе завершить карьеру.
«Он уже поиграл, более-менее выглядел на ЧМ-2018. Ему надо срочно завершать карьеру! Куда еще? Нужно срочно заканчивать и заниматься тем, чем хочет заниматься.
Ему нельзя играть в футбол. Я запрещаю! Не позорься! Пусть идет в тренеры или снимается в кино! В РПЛ его не возьмут ни в одну команду. Ему никто не будет платить деньги, ни один тренер его не возьмет. Это повлечет серьезные последствия», — сказал Пономарев.
- Дзюба сейчас без клуба.
- Игрок в ноябре покинул «Адана Демирспор».
- Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
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