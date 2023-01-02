Титов: «Мой «Спартак» 90-х играл за ромбик, а нынешний «Зенит» играет за деньги»

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов сравнил нынешний «Зенит» со «Спартаком» 90-х.

— Этот «Зенит» сравним с твоим «Спартаком»?

— Нет. Мы играли за ромбик, а люди сегодня чаще играют за деньги. Мы ждали, когда выиграем чемпионство и нам дадут какие-то премиальные. Это правда! А Лига чемпионов была смотринами для нашего поколения.

Выходили на поле, получали удовольствие и, если тебя заметили, можно было переехать в Европу в более стабильный в финансовом плане клуб. Не секрет, что «Спартак» жил за счет средств, заработанных за успешное выступление в Лиге чемпионов.

Сегодня футболист может обеспечить финансами свою семью и близких. Это нормально.

«Спартак» набрал 36 очков в 17 турах РПЛ.

Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.

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