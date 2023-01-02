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  • Титов: «Мой «Спартак» 90-х играл за ромбик, а нынешний «Зенит» играет за деньги»

Титов: «Мой «Спартак» 90-х играл за ромбик, а нынешний «Зенит» играет за деньги»

2 января 2023, 15:21
13

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов сравнил нынешний «Зенит» со «Спартаком» 90-х.

— Этот «Зенит» сравним с твоим «Спартаком»?

— Нет. Мы играли за ромбик, а люди сегодня чаще играют за деньги. Мы ждали, когда выиграем чемпионство и нам дадут какие-то премиальные. Это правда! А Лига чемпионов была смотринами для нашего поколения.

Выходили на поле, получали удовольствие и, если тебя заметили, можно было переехать в Европу в более стабильный в финансовом плане клуб. Не секрет, что «Спартак» жил за счет средств, заработанных за успешное выступление в Лиге чемпионов.

Сегодня футболист может обеспечить финансами свою семью и близких. Это нормально.

  • «Спартак» набрал 36 очков в 17 турах РПЛ.
  • Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Титов Егор
Комментарии (13)
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mihail200606
1672662850
Сегодняшний Спартак тоже за деньги..))и тоже не за маленькие..)
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ilichkadr
1672663991
Егорка лукавит. Спартак 90-х играл исключительно за деньги, поскольку денег было у Спартака в лихие 90-е, в отличие от остальных клубов, как у собаки блох. Так что не надо здесь лохматить бабушку, что «Спартак» жил за счет средств, заработанных за успешное выступление в Лиге чемпионов. Только за выход в ЛЧ платили приличные деньги. Сейчас эта сумма (9,5 миллиона евро) тоже не маленькая. Такому клубу как Ростов или Уфа это манна небесная. P.S. Главное занять 1-е место. Вот и тащили Спартак всем, чем можно.
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derrik2000
1672664255
Я, конечно, ЗА Спартак и всё такое... Но Егория, по-моему, куда-то не туда понесло. Пусть сравнит ТОТ Спартак и сегодняшний: что сейчас у кб кто-то за условный "ромбик" играет??? Да и в других командах тоже практически НИКТО за команду из патриотическо-клубных чувств не играет. Относительное исключение - Акинфеев: он НЕ ТОЛЬКО за КС-стяг и эмблему ЦСКА играет. Хотя приглашали в ведущие гейропейские клубы. Приглашали весьма настойчиво... Да и в ТОМ Спартаке игроки получали относительно очень большие деньги.
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Вомбат
1672668105
Да, когда в 1990-е зарплата игроков Спартака была в десятки раз выше, чем в других клубах высшей лиги, они конечно играли исключительно за ромбик. А зарплата у них была относительно высокой чисто случайно.
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alefreddy
1672668275
все течет и меняется
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kazak1975
1672680109
Он бы ещё автомобиль и сани сравнивал. Когда титов играл за ромбик, Зенит играл за стрелку. Сейчас по его логике в спартаке до сих пор никто денег не получает.
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LesnikSPb
1672684977
А за что должен играть нынешний Зенит, за ромбик?
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