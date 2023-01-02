Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Титов: «Мой «Спартак» 90-х играл за ромбик, а нынешний «Зенит» играет за деньги»

    Экс-капитан «Спартака» Егор Титов сравнил нынешний «Зенит» со «Спартаком» 90-х.

    — Этот «Зенит» сравним с твоим «Спартаком»?

    — Нет. Мы играли за ромбик, а люди сегодня чаще играют за деньги. Мы ждали, когда выиграем чемпионство и нам дадут какие-то премиальные. Это правда! А Лига чемпионов была смотринами для нашего поколения.

    Выходили на поле, получали удовольствие и, если тебя заметили, можно было переехать в Европу в более стабильный в финансовом плане клуб. Не секрет, что «Спартак» жил за счет средств, заработанных за успешное выступление в Лиге чемпионов.

    Сегодня футболист может обеспечить финансами свою семью и близких. Это нормально.

    • «Спартак» набрал 36 очков в 17 турах РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Каррера оценил шансы «Спартака» на чемпионство после ухода Ловрена из «Зенита» 1
    «Даже Дед Мороз не поможет». Титов – о чемпионстве «Спартака» в этом сезоне
    Адиев назвал команду года в России 2
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:21
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1807

      alefreddy 43 минуты назад

      все течет и меняется

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12182

      Вомбат 45 минут назад

      Да, когда в 1990-е зарплата игроков Спартака была в десятки раз выше, чем в других клубах высшей лиги, они конечно играли исключительно за ромбик. А зарплата у них была относительно высокой чисто случайно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20535

      derrik2000 1 час назад

      Я, конечно, ЗА Спартак и всё такое...
      Но Егория, по-моему, куда-то не туда понесло.
      Пусть сравнит ТОТ Спартак и сегодняшний: что сейчас у кб кто-то за условный "ромбик" играет???
      Да и в других командах тоже практически НИКТО за команду из патриотическо-клубных чувств не играет.
      Относительное исключение - Акинфеев: он НЕ ТОЛЬКО за КС-стяг и эмблему ЦСКА играет.
      Хотя приглашали в ведущие гейропейские клубы.
      Приглашали весьма настойчиво...
      Да и в ТОМ Спартаке игроки получали относительно очень большие деньги.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +259

      Стоп всем > derrik2000 1 час назад

      Дерик не мечи икру----Сказано же тебе ---до свистка судьи выключился из игры и получил гол в свои ворота. =====Выходили на поле, получали удовольствие

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12520

      Алексей З 1 час назад

      Странные аргументы.
      Сейчас игроки не только Зенита получают неадекватные деньги.
      Время такое.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17401

      ilichkadr 1 час назад

      Егорка лукавит. Спартак 90-х играл исключительно за деньги, поскольку денег было у Спартака в лихие 90-е, в отличие от остальных клубов, как у собаки блох. Так что не надо здесь лохматить бабушку, что «Спартак» жил за счет средств, заработанных за успешное выступление в Лиге чемпионов.
      Только за выход в ЛЧ платили приличные деньги. Сейчас эта сумма (9,5 миллиона евро) тоже не маленькая. Такому клубу как Ростов или Уфа это манна небесная.
      P.S. Главное занять 1-е место. Вот и тащили Спартак всем, чем можно.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12520

      Алексей З > ilichkadr 1 час назад

      Клоун если бы денег было как блох у собаки , тогда зачем уезжали Кульков и Юран, Аленя продали ? Те деньги несравнимы с возможностями Газпрома.
      Вы безмозглый лжец.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2754

      волчарик > ilichkadr 1 час назад

      Еще добавлю,что Спартак 90ых это сборная СНГ.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12520

      Алексей З > волчарик 1 час назад

      Добавщик херов , а напомни какие места в чемпах СССР перед распадом занимали команды из РСФСР.
      Спартак всегда при медалях был , ЦСКА чемпионский почти весь в Испанию на заработки уехал. Гигемония Спартака с деньгами практически не связана была. Это не сравнить что сейчас делается , когда клубами владеют госкорпорации.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17401

      ilichkadr > Алексей З 1 час назад

      Как был ты не далёким, так им и остался.
      "зачем уезжали Кульков и Юран, Аленя продали ?" Затем, что за них заплатили по тем временам очень хорошие деньги. Да и зарплаты были в гейропе на порядок выше. Поинтересуйся у Аленя?
      "Те деньги несравнимы с возможностями Газпрома"
      Ты где увидел Газпром в 90-х?
      P.S. Интересуюсь, с какого ника ты лепишь себе плюсики, а Алексей З (Z) или они тебе по умолчанию прилетают?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17401

      ilichkadr > Алексей З 55 минут назад

      Да уж...........ГИгемон он и в евроукропии ГИгемон.
      Алексей З , +100500!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7653

      mihail200606 2 часа назад

      Сегодняшний Спартак тоже за деньги..))и тоже не за маленькие..)

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11