Титов: «Мой «Спартак» 90-х играл за ромбик, а нынешний «Зенит» играет за деньги»

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов сравнил нынешний «Зенит» со «Спартаком» 90-х.
— Этот «Зенит» сравним с твоим «Спартаком»?
— Нет. Мы играли за ромбик, а люди сегодня чаще играют за деньги. Мы ждали, когда выиграем чемпионство и нам дадут какие-то премиальные. Это правда! А Лига чемпионов была смотринами для нашего поколения.
Выходили на поле, получали удовольствие и, если тебя заметили, можно было переехать в Европу в более стабильный в финансовом плане клуб. Не секрет, что «Спартак» жил за счет средств, заработанных за успешное выступление в Лиге чемпионов.
Сегодня футболист может обеспечить финансами свою семью и близких. Это нормально.
- «Спартак» набрал 36 очков в 17 турах РПЛ.
- Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.
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Источник: «Матч ТВ»