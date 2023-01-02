«Даже Дед Мороз не поможет». Титов – о чемпионстве «Спартака» в этом сезоне

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов не верит, что московская команда выиграет РПЛ-2022/23.

– Загадал на Новый год чемпионство «Спартака» в этом сезоне?

– Думаю, даже Дед Мороз не поможет. Надо признать, что сегодня есть «Зенит» и другие команды. Если уберем «Зенит», то конкуренция в РПЛ будет.

Я помню, как нам в 90‑е говорили: «Выиграли чемпионат за два тура до конца, у вас нет конкурентов». А «Зенит» становится чемпионом за 3-4 тура до окончания. О какой конкуренции мы можем говорить?

«Зенит» – сильнейший клуб России, надо говорить правду. К сожалению, «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо» не могут в полной мере конкурировать с клубом из Петербурга.

У них есть мощный владелец, который курирует большое количество видов спорта.

– Но тут вопрос, кто как использует свои возможности.

– Если «Газпром» захотел конкретного футболиста или хоккеиста, он окажется в «Зените» или СКА.

– Кто мешал «Спартаку» покупать одного‑двух футболистов по 15-20 миллионов евро вместо десятка игроков по 3-4, которых убирали из команды уже через год? То же касается и тренерской чехарды в последнее время.

– Да. Таков, к сожалению, менеджмент. Мы все ругаемся, а у «Газпрома» есть менеджеры, которые знают и чувствуют, выбирают лучшие решения, которые приносят пользу.

Были Халк и Витсель, сегодня – Вендел и Клаудиньо с Малкомом. Я слышал, что Вендела хотят видеть в Европе, но смогут ли ему там дать те финансы, которые есть у него в «Зените»? Я сомневаюсь.

«Спартак» набрал 36 очков в 17 турах РПЛ.

Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.

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