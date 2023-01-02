Юран выступил с пожеланием российскому футболу на 2023 год

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран пожелал командам из России вернуться в 2023 году в международные турниры.
«Пожелал бы, чтобы вернулись еврокубки, сборная имела возможность играть в отборочных.
Я бы очень сильно хотел, чтобы ситуация нормализовалась и Россия участвовала в международных соревнованиях», – сказал Юран.
- Сборная России уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций.
- Также команду отстранили от участия в отборе Евро-2024.
- Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.
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Источник: «Чемпионат»