Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Юран выступил с пожеланием российскому футболу на 2023 год

    Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран пожелал командам из России вернуться в 2023 году в международные турниры.

    «Пожелал бы, чтобы вернулись еврокубки, сборная имела возможность играть в отборочных.

    Я бы очень сильно хотел, чтобы ситуация нормализовалась и Россия участвовала в международных соревнованиях», – сказал Юран.

    • Сборная России уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций.
    • Также команду отстранили от участия в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Юран: «Уходит 33-летний Ловрен – сразу паника? Давайте будем проявлять самолюбие» 3
    Юран назвал лучшего футболиста года в РПЛ
    «Позвонил мне и смеется». Экс-помощник Юрана рассказал, как тренера увольняли из «Химок» 1
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:43
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3299

      Ziklop 4 часа назад

      народ желает этого, но у вершителей-землян другие планы.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11