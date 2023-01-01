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    Петржела рассказал, с кем из бывших зенитовцев выпил бы водки

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела был бы не против распить алкоголь с экс-зенитовцами.

    «С кем из россиян выпил бы пиво? Со всеми моими зенитовцами, когда я тренировал команду – с Андреем Аршавиным, Александром Кержаковым, с каждым. С командой Сергея Семака тоже бы выпил.

    Выпил бы я водку с Владимиром Быстровым? Да, почему бы и нет? Но проблема в том, что я трезвенник. Никогда в жизни не пил крепкий алкоголь», – сказал Петржела.

    • Чех тренировал «Зенит» в 2003-2006 годах.
    • При Петржеле «Зенит» брал серебро РПЛ.
    • Сейчас тренер на пенсии.

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    Источник: «РБ Спорт»

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