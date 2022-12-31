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Канчельскис объяснил, за что РФС должен благодарить УЕФА

31 декабря 2022, 19:34
11

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал возможный переход России в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Да не надо торопиться переходить в Азию — нас же никто не выгоняет из Европы. Вот если выгонят из Европы, тогда и будем заниматься другими вопросами. Детский сад там собирается: вообще не понимают, о чeм они говорят. Детям нужно заниматься футболом, а не куда уходить и приходить. РФС нужно держаться УЕФА, сказать им спасибо, что никуда нас не выгоняют. Не нужно ни с кем ругаться.

Кто-нибудь из состава исполкома играл в футбол? Эти люди играли в футбол? Я не буду на них ругаться — они функционеры. Но они в футбол никогда в жизни не играли. Пускай нажмут на тормоза и поймут, в каком направлении надо двигаться», — сказал Канчельскис.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
  • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
  • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Канчельскис Андрей
Комментарии (11)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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TOMSON
1672508395
Все спасибо должны кому-то говорить.
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R_a_i_n
1672512801
Не нужно ни с кем ругаться говорит он. А с кем мы ругались то?
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Andrew01
1672512868
Фамилия оправдывается - реальный Кончельскис.
Ответить
momwig_
1672519579
Бабки кончились, выпить не на что?
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aldo conte
1672529075
Канчельскис всё правильно сказал. Нас не выгоняют из УЕФА, ФИФА разрешает играть товарищеские матчи. Чего вам еще надо? Могло быть и хуже - полный запрет на любые игры, зарубежным игрокам под угрозой дисквалификации запрет играть в клубах России, запрет на трансляцию футбольных матчей из-за рубежа. Так что не надо никого пугать и шантажировать угрозами ухода.
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ААМ
1672552345
Он прав. В Азии лучше не булет
Ответить
nemolod
1672560658
Ну кто ж будет выгонять,если сборную и клубы отстранили от турниров,а РФС еще за это им деньги продолжает платить? (Настоящий мазохизм)
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ховер
1672580141
********** ты полюбому
Ответить
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