Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Канчельскис объяснил, за что РФС должен благодарить УЕФА

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал возможный переход России в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

    «Да не надо торопиться переходить в Азию — нас же никто не выгоняет из Европы. Вот если выгонят из Европы, тогда и будем заниматься другими вопросами. Детский сад там собирается: вообще не понимают, о чeм они говорят. Детям нужно заниматься футболом, а не куда уходить и приходить. РФС нужно держаться УЕФА, сказать им спасибо, что никуда нас не выгоняют. Не нужно ни с кем ругаться.

    Кто-нибудь из состава исполкома играл в футбол? Эти люди играли в футбол? Я не буду на них ругаться — они функционеры. Но они в футбол никогда в жизни не играли. Пускай нажмут на тормоза и поймут, в каком направлении надо двигаться», — сказал Канчельскис.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Канчельскис: «Россию могут кинуть. При переходе в Азию пообещают одно, а перед ЧМ-2026 наложат санкции»
    Канчельскис прокомментировал возможный переход РФС в Азию
    «Заканчивайте, это смешно». Канчельскис не верит в чемпионство «Спартака» 12
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:34
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11