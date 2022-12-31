Канчельскис объяснил, за что РФС должен благодарить УЕФА

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал возможный переход России в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Да не надо торопиться переходить в Азию — нас же никто не выгоняет из Европы. Вот если выгонят из Европы, тогда и будем заниматься другими вопросами. Детский сад там собирается: вообще не понимают, о чeм они говорят. Детям нужно заниматься футболом, а не куда уходить и приходить. РФС нужно держаться УЕФА, сказать им спасибо, что никуда нас не выгоняют. Не нужно ни с кем ругаться.

Кто-нибудь из состава исполкома играл в футбол? Эти люди играли в футбол? Я не буду на них ругаться — они функционеры. Но они в футбол никогда в жизни не играли. Пускай нажмут на тормоза и поймут, в каком направлении надо двигаться», — сказал Канчельскис.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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