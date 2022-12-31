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  • В Госдуме допустили, что Россия создаст собственную футбольную конфедерацию

В Госдуме допустили, что Россия создаст собственную футбольную конфедерацию

31 декабря 2022, 16:44
27

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал возможный переход России в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Конечно, я верю, что российские команды вернутся на международную арену. Главный вопрос — когда? Сейчас нужно работать над возвращением в УЕФА, прорабатывать все варианты. Переход в АФК — тоже возможная опция, но нужно удостовериться, что это позволит нам участвовать в отборе на чемпионат мира — 2026. На данный момент никаких гарантий, как я понимаю, нет.

Но, если путь в УЕФА окончательно закроется, а АФК не даст никаких гарантий, нам нужно будет подумать о создании своей конфедерации открытого формата и пригласить туда всех желающих. Например, совместно со странами БРИКС. Мы в любом случае будем обязаны дать возможность нашим футболистам играть и участвовать в международных турнирах, а создание своей площадки — отличный альтернативный вариант. У стран БРИКС сильнейшие команды, туда сейчас стремится и Аргентина, и другие страны.

Турниры ФИФА проходят раз в четыре года — это довольно долгий срок, поэтому можно будет дать возможность желающим странам поучаствовать в дополнительных международных соревнованиях. Создание неподконтрольной ФИФА и МОК конфедерации — это отличный вариант», — сказал Свищев.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
  • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
  • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (27)
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BRO_football
1672498781
Какой же бред несёт Свищев! Кому будет нужна российская футбольная конфедерация, кроме самой России? Она не выдержит никакой конкуренции! Точно так же как и остальные турниры, которая Россия сама организовывает по сути для своих же спортсменов. Ну, может, Беларусь позовут и громко назовут турнир МЕЖДУНАРОДНЫЙ! БРИКС? Это Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Сомневаюсь, что хоть кто-то из них захочет тратить время и своих драгоценных футболистов на какой-то там турнир от России. Особенно Бразилия, у которой каждый футболист - звезда в своём клубе.
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RealDiMoNMadrid
1672498929
Это было бы самым лучшим и полезным решением. В первую очередь для наших местных игроков . Из огромной страны можно будет собирать урожай самородков !) Только инфраструктуру в регионах надо бы выровнять . Привлечь спонсоров . Агентов поубирать. Оставить только "общинных", которые будут работать на РФС и помогать игрокам с контрактами и т.д. Спонсороваться они будут игроками, по итогам сезона . Чем успешнее игрок проявит себя,тем больше денег полусит такой агент. То есть агент будет даже больше заинтересован в постоянной игровой практике игрока. Если игрок просто сидит на банке ,то агент получит очень мало . Установить потолок цен и зарплат . При этом игроки смогут зарабатывать преимущественно за счёт премиальных . Все контракты сделать отк
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САДЫЧОК
1672499210
Самое тупое решение , которое не будет реализовано !
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eugen-han
1672500505
Идея здравая самом деле, потому что ФИФА, не говоря уже про УЕФА, в скором времени превратятся окончательно в ЛГБТэшников. Надо создавать международный турнир для нормальных спортсменов без каких-либо экстремистских и либерально-фашистских идей и направлений под эгидой футбол без политики.
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Ганнибал Лектор
1672501333
У Свищева походу фляжка свищет
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novaka1n
1672503509
С блэк Джеком и ш... Ми? Смешно читать, кто то начал отмечать нг раньше времени, никто не даст войти в эту конфедераций просто так, как с суперлигой, такое чувство, что эти чинуши живут в своём мире, на данный момент мы просто как прокаженные и никто так нами не хочет иметь дело, но фантазии у некоторых личностей просто грандиозные
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ААМ
1672506909
Депутаты вроде Свищева ещё раз доказали профнепригодность в вопросах спорта и не только
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portero
1672512188
Что они там курят??? Чем дальше тем больше дебилизма, причём во всём.... их с небес да в на север, подальше от Москвы и чтоб без инета пожили годик, другой.... Больше им ничего не поможет.
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Вомбат
1672513814
Он еще глупее Хоркиной. Какая страна согласится выйти из ФИФА, чтобы войти в конференцию из двух с половиной стран? Кто себя добровольно лишит ЧМ и континентального чемпионата ради того, чтобы сборной России было с кем играть? Кто согласится с тем, что футбольные клубы страны потеряют международный профессиональный статус?
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zigbert
1672595545
Мы товарищеские матчи не можем организовать для сборной с путевыми командами а тут хотят создать конфедерацию. Серьезные команды туда вступать не будут.
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