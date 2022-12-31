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    В Госдуме допустили, что Россия создаст собственную футбольную конфедерацию

    Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал возможный переход России в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

    «Конечно, я верю, что российские команды вернутся на международную арену. Главный вопрос — когда? Сейчас нужно работать над возвращением в УЕФА, прорабатывать все варианты. Переход в АФК — тоже возможная опция, но нужно удостовериться, что это позволит нам участвовать в отборе на чемпионат мира — 2026. На данный момент никаких гарантий, как я понимаю, нет.

    Но, если путь в УЕФА окончательно закроется, а АФК не даст никаких гарантий, нам нужно будет подумать о создании своей конфедерации открытого формата и пригласить туда всех желающих. Например, совместно со странами БРИКС. Мы в любом случае будем обязаны дать возможность нашим футболистам играть и участвовать в международных турнирах, а создание своей площадки — отличный альтернативный вариант. У стран БРИКС сильнейшие команды, туда сейчас стремится и Аргентина, и другие страны.

    Турниры ФИФА проходят раз в четыре года — это довольно долгий срок, поэтому можно будет дать возможность желающим странам поучаствовать в дополнительных международных соревнованиях. Создание неподконтрольной ФИФА и МОК конфедерации — это отличный вариант», — сказал Свищев.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: «РБ Спорт»

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