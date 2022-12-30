Каррера: «Переход в Азию не пойдет на пользу российскому футболу»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался против перехода российского футбола в Азию.
Исполком РФС сегодня не принял решения о переходе в Азию.
«Я считаю, что РФС принял верное решение – это дает надежду, что вопрос скоро решится. Убежден, что переход в АФК не пойдет на пользу российскому футболу.
Я верю, что Россия рано или поздно вернется в еврокубки. Думаю, это возможно», – сказал Каррера.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
- Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
- Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.
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Источник: «РБ Спорт»