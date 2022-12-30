Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Каррера: «Переход в Азию не пойдет на пользу российскому футболу»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался против перехода российского футбола в Азию.

    Исполком РФС сегодня не принял решения о переходе в Азию.

    «Я считаю, что РФС принял верное решение – это дает надежду, что вопрос скоро решится. Убежден, что переход в АФК не пойдет на пользу российскому футболу.

    Я верю, что Россия рано или поздно вернется в еврокубки. Думаю, это возможно», – сказал Каррера.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Каррера поздравил российских болельщиков с наступающим 2023 годом
    «Однозначно лучший футболист лиги». Каррера назвал игрока года в РПЛ 16
    Денис Давыдов: «Полный бред, что Каррера выиграл РПЛ со «Спартаком» на багаже Аленичева» 2
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:26
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11371

      alex1951 18 минут назад

      Пусть Россия футбольная ,плюнет на политику.....люди страдают...как это можно не понять?
      На Бомбе много толковых людей , но попадаются хамло ,придурки...не дружащие с головой..

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11