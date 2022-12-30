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    Чанов назвал трех лучших вратарей РПЛ в 2022 году

    Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов назвал лучших голкиперов 2022 года в РПЛ.

    «Вроде казалось, что Сафонов номер один, но в концовке он много мячей пропустил. Я остаюсь по-прежнему в своем мнении, что Акинфеев пока лучший голкипер в России.

    Ну, кроме Игоря, тот же Сафонов выделялся, все вратари, которые были в сборной выделялись, Песьяков хороший сезон провел, моя тройка такая будет», – сказал Чанов.

    • Акинфеев в этом сезоне пропустил 18 голов.
    • Сафонов – 29.
    • Песьяков – 23.

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    Источник: Metaratings.ru

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12497

      Алексей З 1 час назад

      Не понимаю.
      Сафонова по инерции выбирают чтоли ?

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