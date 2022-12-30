Чанов назвал трех лучших вратарей РПЛ в 2022 году

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов назвал лучших голкиперов 2022 года в РПЛ.

«Вроде казалось, что Сафонов номер один, но в концовке он много мячей пропустил. Я остаюсь по-прежнему в своем мнении, что Акинфеев пока лучший голкипер в России.

Ну, кроме Игоря, тот же Сафонов выделялся, все вратари, которые были в сборной выделялись, Песьяков хороший сезон провел, моя тройка такая будет», – сказал Чанов.

Акинфеев в этом сезоне пропустил 18 голов.

Сафонов – 29.

Песьяков – 23.

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