Орлов считает, что «Зенит» должен продлить контракт с Ловреном, которого обвиняют в нацистских жестах

Комментатор Геннадий Орлов считает, что «Зенит» должен продлить контракт с защитником Деяном Ловреном.

— Вы за то, чтобы контракт с Ловреном продлили?

— Да. Для меня это даже не обсуждается. Кто-то пытается вбить клин, но главное судить не по словам, а по поступкам. А его поступок — игра за российскую команду.

Ловрен исполнял песни неофашиста Томпсона (псевдоним певца) и демонстрировал фашистские приветствия на вечеринке сборной Хорватии.

Хорватия выиграла бронзовые медали на ЧМ-2022.

Ловрен играет в России с 2020 года.

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