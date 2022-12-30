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  • Орлов считает, что «Зенит» должен продлить контракт с Ловреном, которого обвиняют в нацистских жестах

Орлов считает, что «Зенит» должен продлить контракт с Ловреном, которого обвиняют в нацистских жестах

30 декабря 2022, 13:02
1

Комментатор Геннадий Орлов считает, что «Зенит» должен продлить контракт с защитником Деяном Ловреном.

— Вы за то, чтобы контракт с Ловреном продлили?

— Да. Для меня это даже не обсуждается. Кто-то пытается вбить клин, но главное судить не по словам, а по поступкам. А его поступок — игра за российскую команду.

  • Ловрен исполнял песни неофашиста Томпсона (псевдоним певца) и демонстрировал фашистские приветствия на вечеринке сборной Хорватии.
  • Хорватия выиграла бронзовые медали на ЧМ-2022.
  • Ловрен играет в России с 2020 года.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Ловрен Деян Орлов Геннадий
Комментарии (1)
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nemolod
1672398562
А зачем он нужен-завтра он все равно приостановит контракт,а клуб останется ни с чем,лучше сейчас его продать,тем более что еврокубки не светят,а состав и без него сильный! (И потом держать нацика в клубе,город которого пережил блокаду,просто цинично)
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