Орлов считает, что «Зенит» должен продлить контракт с Ловреном, которого обвиняют в нацистских жестах

А зачем он нужен-завтра он все равно приостановит контракт,а клуб останется ни с чем,лучше сейчас его продать,тем более что еврокубки не светят,а состав и без него сильный! (И потом держать нацика в клубе,город которого пережил блокаду,просто цинично)
Комментатор Геннадий Орлов считает, что «Зенит» должен продлить контракт с защитником Деяном Ловреном.
— Вы за то, чтобы контракт с Ловреном продлили?
— Да. Для меня это даже не обсуждается. Кто-то пытается вбить клин, но главное судить не по словам, а по поступкам. А его поступок — игра за российскую команду.
- Ловрен исполнял песни неофашиста Томпсона (псевдоним певца) и демонстрировал фашистские приветствия на вечеринке сборной Хорватии.
- Хорватия выиграла бронзовые медали на ЧМ-2022.
- Ловрен играет в России с 2020 года.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно