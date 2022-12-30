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    Орлов считает, что «Зенит» должен продлить контракт с Ловреном, которого обвиняют в нацистских жестах

    Комментатор Геннадий Орлов считает, что «Зенит» должен продлить контракт с защитником Деяном Ловреном.

    — Вы за то, чтобы контракт с Ловреном продлили?

    — Да. Для меня это даже не обсуждается. Кто-то пытается вбить клин, но главное судить не по словам, а по поступкам. А его поступок — игра за российскую команду.

    • Ловрен исполнял песни неофашиста Томпсона (псевдоним певца) и демонстрировал фашистские приветствия на вечеринке сборной Хорватии.
    • Хорватия выиграла бронзовые медали на ЧМ-2022.
    • Ловрен играет в России с 2020 года.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2806

      nemolod 1 час назад

      А зачем он нужен-завтра он все равно приостановит контракт,а клуб останется ни с чем,лучше сейчас его продать,тем более что еврокубки не светят,а состав и без него сильный! (И потом держать нацика в клубе,город которого пережил блокаду,просто цинично)

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      Рейтинг: +12491

      Алексей З 2 часа назад

      У нас понятие РЕПУТАЦИЯ - пустой звук.
      Не пойму что Орлов засуетился, подписывайте всем пох на вас и на Ловрена.

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