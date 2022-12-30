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    Орлов призвал не критиковать Ловрена из-за нацистского приветствия

    Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал скандал с участием защитника «Зенита» Деяна Ловрена, который исполнял песни неофашиста Томпсона (псевдоним певца) и демонстрировал фашистские приветствия на вечеринке сборной Хорватии.

    «Во-первых, мы не знаем, что там была за обстановка и кто его спровоцировал. Во-вторых, это его личная жизнь. Почему мы берем его личную жизнь за основу? Он разве делал какие-то публичные заявления?

    Наоборот — своим присутствием в России он показывает, как хорошо относится к нашей стране. И понятно, что многим хорватам это не нравится. Вот они и цепляются за это видео. У них вечно с сербами конфликт. Но мало ли что они на бытовом уровне говорят друг другу.

    Ловрен играет за «Зенит» и весь мир об этом знает. Этим самым он показывает свое отношение к России. Разве это можно класть на весы с тем, что произошло на какой-то вечеринке, где они, наверное, были подшофе. Это несерьезно. Просто ищут повод», — сказал Орлов.

    • Хорватия выиграла бронзовые медали на ЧМ-2022.
    • Ловрен играет в России с 2020 года.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:45
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +566

      egor tikhonov 37 минут назад

      капитан Зенита. интересно посмотреть на реакцию Виража...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1581

      шахта Заполярная 2 часа назад

      Прочитав интервью Орлова пришел к выводу что он оправдывает нацизм и поддерживает. Забухал Орлов, а что у трезвого на уме, то у пьяного на языке.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +12491

      Алексей З 2 часа назад

      Гена , что ты несёшь ?
      Россия для Ловрена просто место работы, а ты мудак пытаешься оправдать нацизм ?
      Лучше молчал бы.

      2
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      Рейтинг: +14105

      Skull_Boy 2 часа назад

      Опять забухал гена и такой трактовкой ты Гена сам нацик

      3
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      Рейтинг: +187

      russkiisergei 2 часа назад

      Мне показалось? или Орлов поддерживает нацизм?

      2
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      Рейтинг: +7163

      Из Твери Леха > russkiisergei 2 часа назад

      зига-зага. хой-хой-хой

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