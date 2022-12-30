Орлов призвал не критиковать Ловрена из-за нацистского приветствия

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал скандал с участием защитника «Зенита» Деяна Ловрена, который исполнял песни неофашиста Томпсона (псевдоним певца) и демонстрировал фашистские приветствия на вечеринке сборной Хорватии.

«Во-первых, мы не знаем, что там была за обстановка и кто его спровоцировал. Во-вторых, это его личная жизнь. Почему мы берем его личную жизнь за основу? Он разве делал какие-то публичные заявления?

Наоборот — своим присутствием в России он показывает, как хорошо относится к нашей стране. И понятно, что многим хорватам это не нравится. Вот они и цепляются за это видео. У них вечно с сербами конфликт. Но мало ли что они на бытовом уровне говорят друг другу.

Ловрен играет за «Зенит» и весь мир об этом знает. Этим самым он показывает свое отношение к России. Разве это можно класть на весы с тем, что произошло на какой-то вечеринке, где они, наверное, были подшофе. Это несерьезно. Просто ищут повод», — сказал Орлов.

Хорватия выиграла бронзовые медали на ЧМ-2022.

Ловрен играет в России с 2020 года.

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