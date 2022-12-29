Месси, Бензема, Мбаппе и Холанд – в топ-10 лучших игроков 2022 года по версии Diario Sport

Испанское издание Diario Sport опубликовало собственный рейтинг лучших футболистов 2022 года.
- Тибо Куртуа («Реал», Бельгия);
- Рубен Диаш («Манчестер Сити», Португалия);
- Джамал Мусиала («Бавария», Германия);
- Гави («Барселона», Испания);
- Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия);
- Джуд Беллингем («Боруссия» Д, Англия);
- Лионель Месси («ПСЖ», Аргентина);
- Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция);
- Карим Бензема («Реал», Франция);
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия).
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Источник: Sport.es