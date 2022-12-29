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  • Месси, Бензема, Мбаппе и Холанд – в топ-10 лучших игроков 2022 года по версии Diario Sport

Месси, Бензема, Мбаппе и Холанд – в топ-10 лучших игроков 2022 года по версии Diario Sport

29 декабря 2022, 20:31

Испанское издание Diario Sport опубликовало собственный рейтинг лучших футболистов 2022 года.

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Источник: Sport.es
Рейтинг Месси Лионель Бензема Карим Де Брюйне Кевин Куртуа Тибо Мбаппе Килиан Диаш Рубен Холанд Эрлинг Мусиала Джамал Беллингем Джуд Гави
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