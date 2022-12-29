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    Хвича оценил чемпионские перспективы «Наполи». Клуб лидирует в Серии А с 8-очковым отрывом

    Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия высказался о чемпионских амбициях клуба из Неаполя.

    «Я не суеверный. Можно ли уже говорить о чемпионстве? У нас ещe много времени впереди, и нам предстоит сыграть много матчей. Для «Наполи» каждая игра принципиальна, и, очевидно, мы сделаем всe возможное для достижения заветной цели.

    Верю ли я в чемпионство «Наполи»? Конечно! Каждый раз, когда мы выходим на поле, мы делаем максимум для победы. Что будет дальше — покажет время», — сказал Хвича в интервью DAZN.

    • «Наполи» лидирует в Серии А после 15 туров.
    • Отрыв от второго места – 8 очков.

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    Источник: «Чемпионат»

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