Хвича оценил чемпионские перспективы «Наполи». Клуб лидирует в Серии А с 8-очковым отрывом

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия высказался о чемпионских амбициях клуба из Неаполя.

«Я не суеверный. Можно ли уже говорить о чемпионстве? У нас ещe много времени впереди, и нам предстоит сыграть много матчей. Для «Наполи» каждая игра принципиальна, и, очевидно, мы сделаем всe возможное для достижения заветной цели.

Верю ли я в чемпионство «Наполи»? Конечно! Каждый раз, когда мы выходим на поле, мы делаем максимум для победы. Что будет дальше — покажет время», — сказал Хвича в интервью DAZN.

«Наполи» лидирует в Серии А после 15 туров.

Отрыв от второго места – 8 очков.

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