Гаранин порассуждал о возможном переходе РФС в Азию

Бывший тренер «Сочи» Вадим Гаранин высказался о том, что российский футбол может уйти из Европы в Азию.

«Я не копал глубоко в этом вопросе. Хочется, чтобы у нас была международная жизнь. Но есть много вопросов, о которых говорят юристы. Нужно знать ответы на них.

Нужно ли летать по десять часов ради того, чтобы наша страна жила международным футболом? Понятно, хочется, чтобы мы вернулись на международную арену.

Конечно, хочется оставаться и в европейском футболе. Но руководителям виднее. Думаю, они задаются такими же вопросами», – заявил Гаранин.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

Решение о возможном переходе РФС в АФК обещали принять во вторник, но голосование перенесли на пятницу.

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