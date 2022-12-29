«Ливерпуль» объявил о трансфере Гакпо из ПСВ

Пресс-служба «Ливерпуля» подтвердила покупку форварда ПСВ Коди Гакпо.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, английский клуб заплатит 37 миллионов фунтов за 23-летнего футболиста. Контракт с Гакпо рассчитан на шесть лет.
ПСВ сообщал, что этот трансфер станет рекордным в истории клуба.
- Гакпо – лучший бомбардир сезона Эредивизие.
- Он забил 3 мяча в 5 матчах на ЧМ-2022.
- Рыночная стоимость Гакпо – 45 миллионов евро.
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Источник: официальный сайт «Ливерпуля»