Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Ливерпуль» объявил о трансфере Гакпо из ПСВ

    Пресс-служба «Ливерпуля» подтвердила покупку форварда ПСВ Коди Гакпо.

    По информации инсайдера Фабрицио Романо, английский клуб заплатит 37 миллионов фунтов за 23-летнего футболиста. Контракт с Гакпо рассчитан на шесть лет.

    ПСВ сообщал, что этот трансфер станет рекордным в истории клуба.

    • Гакпо – лучший бомбардир сезона Эредивизие.
    • Он забил 3 мяча в 5 матчах на ЧМ-2022.
    • Рыночная стоимость Гакпо – 45 миллионов евро.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Стало известно, почему «Ливерпуль» опередил «МЮ» в борьбе за Гакпо 1
    Стало известно, сколько «Ливерпуль» заплатит за Гакпо
    ПСВ объявил о переходе Гакпо в «Ливерпуль». Это рекордный трансфер для голландского клуба 1
    Источник: официальный сайт «Ливерпуля»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:29
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12208

      DeStar 49 минут назад

      ПСВ сообщал, что этот трансфер станет рекордным в истории клуба.

      а по итогу продали меньше рынка?)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11