«Ливерпуль» объявил о трансфере Гакпо из ПСВ

Пресс-служба «Ливерпуля» подтвердила покупку форварда ПСВ Коди Гакпо.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, английский клуб заплатит 37 миллионов фунтов за 23-летнего футболиста. Контракт с Гакпо рассчитан на шесть лет.

ПСВ сообщал, что этот трансфер станет рекордным в истории клуба.

Гакпо – лучший бомбардир сезона Эредивизие.

Он забил 3 мяча в 5 матчах на ЧМ-2022.

Рыночная стоимость Гакпо – 45 миллионов евро.

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