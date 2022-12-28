Пиняев встретится с фанатами «Крыльев» в Самаре: «Для меня важно лично вас поблагодарить»

Новичок «Локомотива» Сергей Пиняев встретится с болельщиками «Крыльев Советов» в Самаре.

«Все желающие смогут пообщаться с Сергеем, взять у него автограф и сфотографироваться. Мероприятие пройдет 29 декабря в центральном атриуме ТРК «Космопорт». Начало встречи – в 17:00. Мероприятие продлится 1,5 часа», – сообщает пресс-служба клуба.

«Дорогие болельщики! Я покидаю футбольный клуб «Крылья Советов». Для меня важно лично встретиться с вами, пообщаться и поблагодарить за поддержку. «Крылья Советов», Самара – особенная часть моей жизни.

Буду рад видеть вас на этой встрече», – сказал Пиняев.

Контракт Пиняева с «Локомотивом» рассчитан на 4 года.

Пиняев выступал за «Крылья» с июля 2021 года.

За 1,5 сезона он забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 45 матчах.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно