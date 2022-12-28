Пиняев встретится с фанатами «Крыльев» в Самаре: «Для меня важно лично вас поблагодарить»

Новичок «Локомотива» Сергей Пиняев встретится с болельщиками «Крыльев Советов» в Самаре.
«Все желающие смогут пообщаться с Сергеем, взять у него автограф и сфотографироваться. Мероприятие пройдет 29 декабря в центральном атриуме ТРК «Космопорт». Начало встречи – в 17:00. Мероприятие продлится 1,5 часа», – сообщает пресс-служба клуба.
«Дорогие болельщики! Я покидаю футбольный клуб «Крылья Советов». Для меня важно лично встретиться с вами, пообщаться и поблагодарить за поддержку. «Крылья Советов», Самара – особенная часть моей жизни.
Буду рад видеть вас на этой встрече», – сказал Пиняев.
- Контракт Пиняева с «Локомотивом» рассчитан на 4 года.
- Пиняев выступал за «Крылья» с июля 2021 года.
- За 1,5 сезона он забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 45 матчах.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Источник: телеграм-канал «Крыльев Советов»