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    Ловчев: «Как только заговорили о переходе в Азию, Европа всколыхнулась. Может, так и задумано»

    Экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал возможный переход России из УЕФА в Азию.

    «Наверное, люди не сидят просто так и не выдумывают перейти куда-то. Работа какая-то идет. С одной стороны, есть человек, которому мы помогли когда-то встать на пост президента, – Инфантино. Мы провели хороший чемпионат, который был первым для него.

    С другой стороны, есть много европейских стран, которые говорят, что в Россию не поедут. Например, Польша, которая полностью обалдела. Я думаю, что это все какая-то игра – как только мы заговорили о переходе в другу конфедерацию, Европа сразу всколыхнулась, что не очень хочет нашего перехода.

    Не просто так все идет. Может, есть договоренность все всколыхнуть нашим переходом, чтобы была возможность повлиять на УЕФА. Но это не так просто. Но играть надо. Об этом сказал Карпин и я так же считаю», – сказал Ловчев.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
    • Решение о возможном переходе РФС в АФК обещали принять сегодня, но голосование перенесли.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +811

      г.Онега 1 час назад

      Я думаю, что это все какая-то игра – как только мы заговорили о переходе в другу конфедерацию, Европа сразу всколыхнулась, что не очень хочет нашего перехода.ЧТО ЗА БРЕД ОН НЕСЕТ НЕ ОДНОЙ ЕВРОПЕЙСКОГО МНЕНИЯ ПО ТОМУ ПОВОДУ НЕ ВИДЕЛ НЕ ЧИТАЛ

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      Рейтинг: +377

      Ollegator > г.Онега 1 час назад

      Ну так почитайте новости. Говорят, что уефа выступил против перехода. Так это или не так никто точно не скажет, но думаю рынок(читаем "деньги") они терять не хотят просто так, но при этом находятся под давлением политиков.
      Если бы была возможность обсуждения на берегу временного перехода в Азию, я бы выбрал такой путь. Чтобы не прыгать туда сюда как хз кто, а заранее обсудить, что переход там например на 5 лет с возможностью продления, я хз можно ли так)

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      Рейтинг: +771

      АКМ-74У 1 час назад

      Лично я пока со своим мнением окончательно не определился, не хватает информации.
      Но хотелось бы подробностей, как всколыхнулась Европа?
      И думаю, что как бы она не колыхалась, у нее есть хозяин, чьё мнение основное.

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