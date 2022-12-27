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    Тренер «ПСЖ» Гальтье встал на защиту Месси. Его критиковали за празднование после победы на ЧМ-2022

    Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье не видит поводов для конфликта между Лионелем Месси и Килианом Мбаппе.

    • В финале ЧМ-2022 Аргентина обыграла Францию в серии пенальти.
    • Вратарь аргентинцев Эмилиано Мартинес пришел на празднование с куклой с лицом Мбаппе.
    • Стоявший рядом Месси оставил поведение партнера по сборной без внимания.

    «Я не буду комментировать их празднования, это дело аргентинцев. Меня не касается то, что делал вратарь сборной Аргентины.

    Самое важное – то, что я увидел во время финала. Килиан и Лео пожали друг другу руки.

    Килиан образцово вел себя после игры и перед церемонией награждения. Он поздравил Лео и тренера сборной Аргентины.

    Случившееся привязывают к отношениям Килиана и Лео. Но Месси не вел себя как Мартинес, не стоит говорить о нем в таком контексте», – сказал Гальтье.

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    Источник: RMC Sport

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    Сегодня, 18:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2096

      Maxi_7 1 час назад

      Да он не вёл себя как Мартинес, однако когда тот стоял с куклой Мбаппе в руках мог сказать ему: "Ты чё е$:#ый? Убери эту херню нахер, это мой друг и товарищ по команде..."
      Однако как все мы видели Месси стоял рядом, спокойно махал лапкой и улыбался...

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      Рейтинг: +715

      7:1 > Maxi_7 1 час назад

      мартинес шимпанза обыкновенная. как минимум желаю ему чего-то нехорошего, например, оказаться в дубле спартака. если проводить аналогии, то в россии тоже был подобный игрок, называется глушаков. оба не умеют достойно отпраздновать. и дзагоев туда же.

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