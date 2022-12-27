Тренер «ПСЖ» Гальтье встал на защиту Месси. Его критиковали за празднование после победы на ЧМ-2022

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье не видит поводов для конфликта между Лионелем Месси и Килианом Мбаппе.
- В финале ЧМ-2022 Аргентина обыграла Францию в серии пенальти.
- Вратарь аргентинцев Эмилиано Мартинес пришел на празднование с куклой с лицом Мбаппе.
- Стоявший рядом Месси оставил поведение партнера по сборной без внимания.
«Я не буду комментировать их празднования, это дело аргентинцев. Меня не касается то, что делал вратарь сборной Аргентины.
Самое важное – то, что я увидел во время финала. Килиан и Лео пожали друг другу руки.
Килиан образцово вел себя после игры и перед церемонией награждения. Он поздравил Лео и тренера сборной Аргентины.
Случившееся привязывают к отношениям Килиана и Лео. Но Месси не вел себя как Мартинес, не стоит говорить о нем в таком контексте», – сказал Гальтье.
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Источник: RMC Sport