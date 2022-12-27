Тренер «ПСЖ» Гальтье встал на защиту Месси. Его критиковали за празднование после победы на ЧМ-2022

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье не видит поводов для конфликта между Лионелем Месси и Килианом Мбаппе.

В финале ЧМ-2022 Аргентина обыграла Францию в серии пенальти.

Вратарь аргентинцев Эмилиано Мартинес пришел на празднование с куклой с лицом Мбаппе.

Стоявший рядом Месси оставил поведение партнера по сборной без внимания.

«Я не буду комментировать их празднования, это дело аргентинцев. Меня не касается то, что делал вратарь сборной Аргентины.

Самое важное – то, что я увидел во время финала. Килиан и Лео пожали друг другу руки.

Килиан образцово вел себя после игры и перед церемонией награждения. Он поздравил Лео и тренера сборной Аргентины.

Случившееся привязывают к отношениям Килиана и Лео. Но Месси не вел себя как Мартинес, не стоит говорить о нем в таком контексте», – сказал Гальтье.

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