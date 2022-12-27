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  • Тренер «ПСЖ» Гальтье встал на защиту Месси. Его критиковали за празднование после победы на ЧМ-2022

Тренер «ПСЖ» Гальтье встал на защиту Месси. Его критиковали за празднование после победы на ЧМ-2022

27 декабря 2022, 18:23
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье не видит поводов для конфликта между Лионелем Месси и Килианом Мбаппе.

  • В финале ЧМ-2022 Аргентина обыграла Францию в серии пенальти.
  • Вратарь аргентинцев Эмилиано Мартинес пришел на празднование с куклой с лицом Мбаппе.
  • Стоявший рядом Месси оставил поведение партнера по сборной без внимания.

«Я не буду комментировать их празднования, это дело аргентинцев. Меня не касается то, что делал вратарь сборной Аргентины.

Самое важное – то, что я увидел во время финала. Килиан и Лео пожали друг другу руки.

Килиан образцово вел себя после игры и перед церемонией награждения. Он поздравил Лео и тренера сборной Аргентины.

Случившееся привязывают к отношениям Килиана и Лео. Но Месси не вел себя как Мартинес, не стоит говорить о нем в таком контексте», – сказал Гальтье.

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Источник: RMC Sport
Франция. Лига 1 Чемпионат мира ПСЖ Аргентина Месси Лионель Мартинес Эмилиано Мбаппе Килиан Гальтье Кристоф
Комментарии (2)
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Maxi_7
1672157368
Да он не вёл себя как Мартинес, однако когда тот стоял с куклой Мбаппе в руках мог сказать ему: "Ты чё е$:#ый? Убери эту херню нахер, это мой друг и товарищ по команде..." Однако как все мы видели Месси стоял рядом, спокойно махал лапкой и улыбался...
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