Канчельскис прокомментировал возможный переход РФС в Азию

Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис порассуждал о целесообразности ухода российского футбола из Европы в Азию.
«Если нам дадут понять, что ближайшие десять лет мы не будем играть, то, конечно, нужно думать о переходе в Азиатскую конфедерацию.
В сложившейся ситуации нужно понимание – что будет дальше при таком раскладе. Но если есть шанс, то России нужно постараться остаться в УЕФА.
Главное, чтобы у нас была хоть какая-то ясность и информация», – сказал Канчельскис.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
- 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
- Решение о возможном переходе РФС в АФК будет принято во вторник, 27 декабря.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Источник: «Чемпионат»