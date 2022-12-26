Канчельскис прокомментировал возможный переход РФС в Азию

Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис порассуждал о целесообразности ухода российского футбола из Европы в Азию.

«Если нам дадут понять, что ближайшие десять лет мы не будем играть, то, конечно, нужно думать о переходе в Азиатскую конфедерацию.

В сложившейся ситуации нужно понимание – что будет дальше при таком раскладе. Но если есть шанс, то России нужно постараться остаться в УЕФА.

Главное, чтобы у нас была хоть какая-то ясность и информация», – сказал Канчельскис.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

Решение о возможном переходе РФС в АФК будет принято во вторник, 27 декабря.

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