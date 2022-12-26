«Они допустили колоссальную ошибку». Мостовой рассказал, в чем ошибся «Спартак»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о возвращении второй команды «Спартака».

«Они допустили колоссальную ошибку — однозначно! Молодцы, что хоть начали вовремя еe исправлять. Я изначально не понял, зачем «Спартак» закрывал дубль. С такими возможностями клуб может иметь ещe третью и четвeртую команду, да даже больше.

Вторая команда — важнейшая составляющая. Без неe у клуба будет гораздо меньше воспитанников. «Спартак» себе такого позволить не может. Тут всe очевидно», — сказал Мостовой.

«Спартак» объявил о закрытии второй команды в мае.

Причина – сокращение бюджета.

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