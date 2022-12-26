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    «Они допустили колоссальную ошибку». Мостовой рассказал, в чем ошибся «Спартак»

    Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о возвращении второй команды «Спартака».

    «Они допустили колоссальную ошибку — однозначно! Молодцы, что хоть начали вовремя еe исправлять. Я изначально не понял, зачем «Спартак» закрывал дубль. С такими возможностями клуб может иметь ещe третью и четвeртую команду, да даже больше.

    Вторая команда — важнейшая составляющая. Без неe у клуба будет гораздо меньше воспитанников. «Спартак» себе такого позволить не может. Тут всe очевидно», — сказал Мостовой.

    • «Спартак» объявил о закрытии второй команды в мае.
    • Причина – сокращение бюджета.
    • Проект был создан в 2013 году.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +11258

      R_a_i_n 1 час назад

      Зато не допустили чудовищную ошибку по приглашению этого звездаболкина в Спартак!

      0
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      Рейтинг: +102

      выхухоль > R_a_i_n 31 минуту назад

      может себе позволить

      то как играл Мостовой, осталось в памяти, ярчайший игрок был

      .

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      Рейтинг: +11258

      R_a_i_n > выхухоль 27 минут назад

      может себе позволить что?

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      Рейтинг: +12166

      Вомбат 1 час назад

      Да, это была последняя ошибка резидента Федуна, но, похоже, не из разряда неисправимых.

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      Рейтинг: +23818

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Федуниана дорого обходится Спартаку. (((

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