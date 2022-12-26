Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Они допустили колоссальную ошибку». Мостовой рассказал, в чем ошибся «Спартак»

«Они допустили колоссальную ошибку». Мостовой рассказал, в чем ошибся «Спартак»

26 декабря 2022, 18:19
9

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о возвращении второй команды «Спартака».

«Они допустили колоссальную ошибку — однозначно! Молодцы, что хоть начали вовремя еe исправлять. Я изначально не понял, зачем «Спартак» закрывал дубль. С такими возможностями клуб может иметь ещe третью и четвeртую команду, да даже больше.

Вторая команда — важнейшая составляющая. Без неe у клуба будет гораздо меньше воспитанников. «Спартак» себе такого позволить не может. Тут всe очевидно», — сказал Мостовой.

  • «Спартак» объявил о закрытии второй команды в мае.
  • Причина – сокращение бюджета.
  • Проект был создан в 2013 году.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

Еще по теме:
Ловчев двумя словами описал игру «Спартака» в этом сезоне 1
«Динамо» высмеяло «Спартак» перед дерби 16
Погребняк засомневался в чемпионских перспективах «Спартака» 2
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Мостовой Александр
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1672070616
Федуниана дорого обходится Спартаку. (((
Ответить
Вомбат
1672071115
Да, это была последняя ошибка резидента Федуна, но, похоже, не из разряда неисправимых.
Ответить
R_a_i_n
1672071274
Зато не допустили чудовищную ошибку по приглашению этого звездаболкина в Спартак!
Ответить
alefreddy
1672082584
оно конечно к лучшему по второй команде
Ответить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
5
РПЛ. Гол «русского Холанда» не помог «Факелу» в матче с «Ростовом» (1:3)
20:59
8
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
20:38
1
Заявление Сафонова после поражения «ПСЖ» от «Монако»
19:48
1
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом»
19:28
14
Семак прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
19:20
25
Круговой: «Побеждать на «Газпром Арене» вдвойне приятно»
19:15
9
РПЛ. ЦСКА вырвал гостевую победу над «Зенитом» на 98-й минуте (2:1), у Облякова дубль
18:37
169
Мнение Лапочкина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
18:11
9
ЦСКА с пенальти забил «Зениту» в раздевалку
17:32
11
Все новости
Все новости
Круговой написал, почему «Зенит» проиграл ЦСКА
20:48
3
Тренер ЦСКА ответил, будет ли усиление
20:07
Только две команды РПЛ идут без поражений
19:23
1
Семак прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
19:20
25
Круговой: «Побеждать на «Газпром Арене» вдвойне приятно»
19:15
8
Ривалдо высказался о возможной победе России на чемпионате мира
18:55
РПЛ. ЦСКА вырвал гостевую победу над «Зенитом» на 98-й минуте (2:1), у Облякова дубль
18:37
169
Обзор матча «Зенит» – ЦСКА голы и лучшие моменты (Видео)
18:37
Мнение Лапочкина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
18:11
9
Реакция Рабинера на сенсационную потерю очков «Краснодаром»
17:57
Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Крыльями Советов»
17:46
1
ЦСКА с пенальти забил «Зениту» в раздевалку
17:32
11
Бубнов прокомментировал возвращение Захаряна в Россию
17:27
Федотов оценил вызывающее поведение Семака в матче с ЦСКА
17:14
25
Семак едва не подрался с игроком ЦСКА
16:48
18
«Краснодар» не добрался до рекорда «Зенита»
16:41
3
Олейников объявил об уходе из «Крыльев Советов»
16:29
1
Плата после проваленного медосмотра в «Динамо» не вернулся вовремя во «Фламенго»
16:16
1
Обзор матча «Крылья Советов» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
16:00
РПЛ. «Крылья Советов» отобрали очки у «Краснодара» – 2:2!
15:59
54
Ловчев двумя словами описал игру «Спартака» в этом сезоне
15:50
1
ЭСК РФС вынесла вердикт по двум неназначенным пенальти в ворота «Краснодара»
15:26
10
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – ЦСКА: 5 сентября 2026
15:21
6
Видео«Динамо» высмеяло «Спартак» перед дерби
14:59
16
ВидеоПервый гол Кордобы в сезоне
14:46
«Рубин» близок к подписанию футболиста, которого не смог купить «Локомотив»
14:39
3
Вердикт ЭСК РФС по скандальному пенальти в матче «Факел» – «Зенит»
14:26
37
Погребняк засомневался в чемпионских перспективах «Спартака»
14:14
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+