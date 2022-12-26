Стало известно, когда Месси вернется в состав «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не сыграет в ближайших матчах парижского клуба.

По информации TyC Sports, 35-летний аргентинец вернется к тренировкам с «ПСЖ» 3 января. Он получил дополнительный отпуск после победы сборной Аргентины на ЧМ-2022.

Ожидается, что Месси вернется на поле 11 января в матче с «Анже».

Аргентина в финале ЧМ-2022 победила Францию.

Месси в решающем матче оформил дубль.

«ПСЖ» 28 декабря примет «Страсбур» в Лиге 1.

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