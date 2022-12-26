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    Чернышенко: «Ни один спортсмен не может считать себя чемпионом мира в отсутствие России»

    Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

    «Мы сохранили в этом году соревновательную активность для наших спортсменов. 12 957 соревнований было проведено в этом году, и поверьте, было непросто их организовать в рамках дискриминационной политики западных стран.

    Такая политика не дала никаких результатов, она лишь только лишила зрелищности турниры. Никто не может назвать турниры полноценными, если там нет такой великой державы как Россия.

    Ни один спортсмен не может считать себя чемпионом мира в отсутствие России. Они сами себя наказали. Ну ничего, все вернется на круги своя, нам нужно оставаться в форме», – сказал Чернышенко.

    • Россия отстранена от еврокубков и турниров сборных решениями ФИФА и УЕФА.
    • ЧМ-2022 выиграла сборная Аргентины.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +625

      Октавиус 48 минут назад

      Аргентинцы, сдавайте медали, ***

      0
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      Рейтинг: +759

      Suvorov51 1 час назад

      Ну вот вам наглядный пример, кто нами руководит, о горе, Россия, что у нас твориться, а ведь это вице- премьер

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1775

      jek718875 2 часа назад

      Я уже вижу,как Месси прочитав статью,выбрасывает медаль...

      0
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      Рейтинг: +126

      eugen-han 2 часа назад

      Точно так, поддерживаю сие высказывание. Пусть доказывают в присутствии России, которую, получается, что боятся не только на поле боя, но и на спортивных аренах.

      1
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      Рейтинг: +1450

      elessar arnor > eugen-han 2 часа назад

      и не заметят ее, слишком высокого мнения о большом куске территории под названием РФ

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      Рейтинг: +1450

      elessar arnor 2 часа назад

      куда без бензоколонки)

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