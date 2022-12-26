Чернышенко: «Ни один спортсмен не может считать себя чемпионом мира в отсутствие России»

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Мы сохранили в этом году соревновательную активность для наших спортсменов. 12 957 соревнований было проведено в этом году, и поверьте, было непросто их организовать в рамках дискриминационной политики западных стран.

Такая политика не дала никаких результатов, она лишь только лишила зрелищности турниры. Никто не может назвать турниры полноценными, если там нет такой великой державы как Россия.

Ни один спортсмен не может считать себя чемпионом мира в отсутствие России. Они сами себя наказали. Ну ничего, все вернется на круги своя, нам нужно оставаться в форме», – сказал Чернышенко.

Россия отстранена от еврокубков и турниров сборных решениями ФИФА и УЕФА.

ЧМ-2022 выиграла сборная Аргентины.

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