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    В Хорватии не считают Ловрена нацистом: «Бред! Надеюсь, что боссы «Зенита» нормальные люди»

    Хорватский журналист Klikaj Звонимир Меркац прокомментировал слухи о том, что «Зенит» может расторгнуть контракт с защитником Деяном Ловреном из-за исполнения гимна хорватских националистов.

    «Деян Ловрен может не продлить контракт с «Зенитом» из-за этого скандального видео? Что за бред! Он не нацист!

    Всю эту историю раздули ненавистники сборной Хорватии, которые сейчас зарабатывают и потирают руки. Ухода Ловрена из «Зенита» хотят только враги.

    Надеюсь, что в руководстве «Зенита» нормальные люди, которые не будут верить во всякий бред и оставят своего лидера и капитана в клубе», – сказал Меркац.

    • Хорватия выиграла бронзовые медали на ЧМ-2022.
    • Ловрен играет в России с 2020 года.

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    Источник: Sport24

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