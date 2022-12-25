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    Сычевой объяснил, почему будет играть за «Крылья Советов» под другой фамилией

    «Крылья Советов» заявят новичка Владимира Сычевого под фамилией Писарский. Это фамилия отчима игрока.

    «У меня отчим — Писарский. Он меня с детства воспитывал. И я хочу, чтобы на моей спине была фамилия Писарский. Сейчас хотел поменять документы, но не хватило времени. Но в ближайшее время это произойдет», — сказал Сычевой.

    • Сычевой – лучший бомбардир сезона РПЛ. С ним подписан контракт на 3,5 года.
    • В этом сезоне Сычевой забил 17 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах.
    • Он отличился 14 раз в РПЛ – столько же у Квинси Промеса.

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    Источник: ютуб-канал «Крыльев Советов»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +80

      Slavan52 57 минут назад

      Заняться больше нечем. Раньше надо было менять

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      Ответить
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      Рейтинг: +8679

      vladik12 > Slavan52 4 минуты назад

      Его личное дело, когда менять.

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