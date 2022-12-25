Сычевой объяснил, почему будет играть за «Крылья Советов» под другой фамилией

Заняться больше нечем. Раньше надо было менять
«Крылья Советов» заявят новичка Владимира Сычевого под фамилией Писарский. Это фамилия отчима игрока.
«У меня отчим — Писарский. Он меня с детства воспитывал. И я хочу, чтобы на моей спине была фамилия Писарский. Сейчас хотел поменять документы, но не хватило времени. Но в ближайшее время это произойдет», — сказал Сычевой.
- Сычевой – лучший бомбардир сезона РПЛ. С ним подписан контракт на 3,5 года.
- В этом сезоне Сычевой забил 17 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах.
- Он отличился 14 раз в РПЛ – столько же у Квинси Промеса.
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