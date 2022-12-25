Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Заканчивайте, это смешно». Канчельскис не верит в чемпионство «Спартака»

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис не верит, что «Спартак» в этом сезоне может выиграть РПЛ.

    «Зенит» — чемпион РПЛ этого сезона, как я и говорил в начале сезона, это читалось. А кто еще? «Спартак» и чемпионство? Заканчивайте, это смешно и невозможно. Питер не отпустит золотые медали. Что касается следующего сезона — давайте дождемся его начала.

    Максимум для «Спартака» — второе место, и то не факт. Они в теории могут взять Кубок России, посмотрим, команда Гильермо Абаскаля непредсказуемая и нестабильная. Стабильность — это признак мастерства, чего нет у красно-белых», — сказал Канчельскис.

    • Отрыв «Спартака» от лидирующего «Зенита» – 6 очков.
    • Турнир возобновится в марте.
    • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Канчельскис: «Если бы ЧМ-2022 проходил летом, Аргентина не выиграла бы его» 2
    Канчельскис: «ЧМ-2022 удался, но чемпионат мира в России был лучшим» 2
    Канчельскис назвал лучшего игрока ЧМ-2022. Это не Месси 3
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:21
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1567

      шахта Заполярная 36 минут назад

      Смешной ты кончельскис. Уже медали золотые повесил сениту, Еще тринадцать туров. Тебе смешно, смех без причины, признак канчельскиса.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20465

      derrik2000 2 часа назад

      Вполне себе очень ЗДРАВОЕ высазывание.
      КАКИМ Спартак выйдет на весенний отрезок?
      КОГО приобретут в межсезонье и сыграются ли вновь прибывшие с остальными, какое будет у них отношение к порученному делу?
      Будут ли СЕРЬЁЗНЫЕ травмы игроков и смогут ли их оперативно и почти равнозначно заменить на поле?
      Ещё УЙМА вопросов.
      Я тоже не думаю, что при отсутствии каких-то форс-мажорных обстоятельств Зенит упустит своё в ЧР.
      Да и ШЕСТЬ очков отрыва что-то да значат.
      Пусть за КР поборются да 2-е место не уступят.
      Но ГЛАВНОЕ, как я всегда писал, пишу и буду писать - ХАРАКТЕР И ПОСТАВЛЕННАЯ ОСТРОАТАКУЮЩАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИЦКОГО ГЛАЗА ИГРА!
      Будут ИГРА И ХАРАКТЕР - будут и победы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +94

      Литейный 4 (returned) 2 часа назад

      Канчельскис знает толк в футболе. Гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16577

      NewLife 2 часа назад

      Отвечу этому болвану известным труизмом: "хорошо смеется тот, кто смеется последним."

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33279

      VVM1964 > NewLife 1 час назад

      Блажен, кто верует ))) - для этого должны быть предпосылки, а я их ПОКА не вижу .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +770

      АКМ-74У 2 часа назад

      Трескотня Спартака про чемпионство откровенно надоела, так было и прошлом сезоне, Спартак на 10 месте,а комментаторы считают, на сколько очков он отстает он от Зенита и что есть вероятность Зенит догнать. И так каждый сезон на протяжении многих лет.
      Сначала надо сделать настоящую команду!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33279

      VVM1964 > АКМ-74У 1 час назад

      Так ты определись кто трещит про чемпионство - Спартак, комментаторы или журналисты ???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17339

      Garrincha58 2 часа назад

      почему нет в футболе нет ничего не возможного прошедший ЧМ это наглядно показал

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11