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  • «Заканчивайте, это смешно». Канчельскис не верит в чемпионство «Спартака»

«Заканчивайте, это смешно». Канчельскис не верит в чемпионство «Спартака»

25 декабря 2022, 17:21
12

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис не верит, что «Спартак» в этом сезоне может выиграть РПЛ.

«Зенит» — чемпион РПЛ этого сезона, как я и говорил в начале сезона, это читалось. А кто еще? «Спартак» и чемпионство? Заканчивайте, это смешно и невозможно. Питер не отпустит золотые медали. Что касается следующего сезона — давайте дождемся его начала.

Максимум для «Спартака» — второе место, и то не факт. Они в теории могут взять Кубок России, посмотрим, команда Гильермо Абаскаля непредсказуемая и нестабильная. Стабильность — это признак мастерства, чего нет у красно-белых», — сказал Канчельскис.

  • Отрыв «Спартака» от лидирующего «Зенита» – 6 очков.
  • Турнир возобновится в марте.
  • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Канчельскис Андрей
Комментарии (12)
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Garrincha58
1671978329
почему нет в футболе нет ничего не возможного прошедший ЧМ это наглядно показал
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АКС-74У
1671978596
Трескотня Спартака про чемпионство откровенно надоела, так было и прошлом сезоне, Спартак на 10 месте,а комментаторы считают, на сколько очков он отстает он от Зенита и что есть вероятность Зенит догнать. И так каждый сезон на протяжении многих лет. Сначала надо сделать настоящую команду!
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NewLife
1671980179
Отвечу этому болвану известным труизмом: "хорошо смеется тот, кто смеется последним."
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derrik2000
1671980509
Вполне себе очень ЗДРАВОЕ высазывание. КАКИМ Спартак выйдет на весенний отрезок? КОГО приобретут в межсезонье и сыграются ли вновь прибывшие с остальными, какое будет у них отношение к порученному делу? Будут ли СЕРЬЁЗНЫЕ травмы игроков и смогут ли их оперативно и почти равнозначно заменить на поле? Ещё УЙМА вопросов. Я тоже не думаю, что при отсутствии каких-то форс-мажорных обстоятельств Зенит упустит своё в ЧР. Да и ШЕСТЬ очков отрыва что-то да значат. Пусть за КР поборются да 2-е место не уступят. Но ГЛАВНОЕ, как я всегда писал, пишу и буду писать - ХАРАКТЕР И ПОСТАВЛЕННАЯ ОСТРОАТАКУЮЩАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИЦКОГО ГЛАЗА ИГРА! Будут ИГРА И ХАРАКТЕР - будут и победы.
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шахта Заполярная
1671986068
Смешной ты кончельскис. Уже медали золотые повесил сениту, Еще тринадцать туров. Тебе смешно, смех без причины, признак канчельскиса.
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Дядя Серёжа
1672024521
Отлучить неверующего, предать анафеме.
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