«Заканчивайте, это смешно». Канчельскис не верит в чемпионство «Спартака»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис не верит, что «Спартак» в этом сезоне может выиграть РПЛ.

«Зенит» — чемпион РПЛ этого сезона, как я и говорил в начале сезона, это читалось. А кто еще? «Спартак» и чемпионство? Заканчивайте, это смешно и невозможно. Питер не отпустит золотые медали. Что касается следующего сезона — давайте дождемся его начала.

Максимум для «Спартака» — второе место, и то не факт. Они в теории могут взять Кубок России, посмотрим, команда Гильермо Абаскаля непредсказуемая и нестабильная. Стабильность — это признак мастерства, чего нет у красно-белых», — сказал Канчельскис.

Отрыв «Спартака» от лидирующего «Зенита» – 6 очков.

Турнир возобновится в марте.

«Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

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