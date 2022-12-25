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    «Мы провели большую работу». Глава «Крыльев Советов» оценил трансфер Сычевого

    Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев прокомментировал покупку форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого. За игрока заплатили 100 миллионов рублей.

    «Лучший бомбардир и один из самых прогрессирующих игроков Чемпионата переходит в «Крылья» – это достойное усиление для нашей команды. Мы провели большую работу и рады, что Владимир выбрал именно Самару. Хорошо знаем его возможности и высоко оцениваем профессионализм Сычевого. Верим, что вместе мы сможем добиваться поставленных целей», – сказал Андреев.

    • Сычевой – лучший бомбардир сезона РПЛ. С ним подписан контракт на 3,5 года.
    • В этом сезоне Сычевой забил 17 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах.
    • Он отличился 14 раз в РПЛ – столько же у Квинси Промеса.

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    Источник: телеграм-канал «Крыльев Советов»

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    Сегодня, 13:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +66849

      portero 1 час назад

      Может быть и угадали, продолжет забивать ценник в разы вырастет.
      Но мне кажется что высока вероятность облома и фарт может отвернуться от парня...

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