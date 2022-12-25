Погба рассказал, как конфликтовал с Моуринью

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал, какие разногласия у него были с экс-тренером команды Жозе Моуринью.

«Наши разногласия начались, когда я получил травму. Мне пришлось поехать в Майами на реабилитацию.

Журналисты сфотографировали меня с женой. Жозе отправил фото Мино Райоле – мне это очень не понравилось. Он сказал, что они тренируются и работают, а я развлекаюсь. Меня это задело, я ответил ему: «Жозе, ты серьeзно? Я травмирован, я тренируюсь здесь по три раза в день. Ты за кого меня принимаешь?» Я впервые столкнулся с проблемами с тренером», – цитирует Погба «Чемпионат» со ссылкой на документальный сериал Pogmentary.

Француз был в «МЮ» при Моуринью в 2016-2018 годах.

Погба и Моуринью выиграли с «МЮ» Лигу Европы.

Сейчас Погба в «Ювентусе», Моуринью – в «Роме».

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