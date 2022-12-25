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    Сычевой будет играть за «Крылья Советов» под другой фамилией

    «Крылья Советов» заявят новичка Владимира Сычевого под фамилией Писарский. Это фамилия отчима игрока.

    «За нашу команду Владимир будет выступать под фамилией Писарский. А с номером форвард определится позднее», – написали самарцы в телеграме.

    • Сычевой – лучший бомбардир сезона РПЛ. С ним подписан контракт на 3,5 года.
    • В этом сезоне Сычевой забил 17 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах.
    • Он отличился 14 раз в РПЛ – столько же у Квинси Промеса.

    Фото: телеграм-канал «Крыльев Советов».

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    Источник: официальный сайт «Крыльев Советов»

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +895

      Fialet 17 минут назад

      Надо было назваться "Сучевой".

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2709

      волчарик 45 минут назад

      ТВ сериал,а не футбол.Если есть веские причины для таких действий,то об этом не кричат по секрету всему свету.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14092

      Skull_Boy 1 час назад

      Тогда уже лучше - ДОЛБА_Е6 и номер 69

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1764

      jek718875 1 час назад

      Брал бы сразу фамилию Зидан

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14189

      playsh 1 час назад

      В таком возрасте мужчина меняет фамилию не от большого ума.Здесь явно прослеживается финансовая,рекламная,либо другая выгода игроку,либо отчиму.Иначе фамилию сменил бы пораньше,когда был автослесарем,а не сейчас,когда стал публичной личностью.Жизнь с нового листа,понимаешь...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2880

      Play 1 час назад

      Такая же пустышка, как и Агаларов в прошлом сезоне. Через год не вспомнят ни Сычевого, ни Писарского.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +828

      Ароматный Чаек 1 час назад

      номер 1 обычно у голкипера

      1
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      Рейтинг: +14189

      playsh > Ароматный Чаек 1 час назад

      ...или у звезды...

      0
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      Рейтинг: +496

      Таврида 1 час назад

      И в таблице бомбардиров будет удобно разбираться: в 2022 за Оренбург забивал Сычевой, а в 2023 за Крылья - Писарский. Не перепутаешь)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +42

      MERZAVETC 1 час назад

      Главное что бы пол не меняли.

      4
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      Рейтинг: +23809

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Как говорится - один хрен. Обе фамилии "хороши". )))

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      Ответить
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      Рейтинг: +345

      zadira56 > DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Согласен)

      2
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