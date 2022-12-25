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  • Сычевой будет играть за «Крылья Советов» под другой фамилией

Сычевой будет играть за «Крылья Советов» под другой фамилией

25 декабря 2022, 12:27
17

«Крылья Советов» заявят новичка Владимира Сычевого под фамилией Писарский. Это фамилия отчима игрока.

«За нашу команду Владимир будет выступать под фамилией Писарский. А с номером форвард определится позднее», – написали самарцы в телеграме.

  • Сычевой – лучший бомбардир сезона РПЛ. С ним подписан контракт на 3,5 года.
  • В этом сезоне Сычевой забил 17 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах.
  • Он отличился 14 раз в РПЛ – столько же у Квинси Промеса.

Фото: телеграм-канал «Крыльев Советов».

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Источник: официальный сайт «Крыльев Советов»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Писарский Владимир
Комментарии (17)
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DOCTOR PENALTY
1671962610
Как говорится - один хрен. Обе фамилии "хороши". )))
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Факел1947
1671963723
Главное что бы пол не меняли.
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Таврида
1671963877
И в таблице бомбардиров будет удобно разбираться: в 2022 за Оренбург забивал Сычевой, а в 2023 за Крылья - Писарский. Не перепутаешь)
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Ароматный Чаек
1671963928
номер 1 обычно у голкипера
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Play
1671964030
Такая же пустышка, как и Агаларов в прошлом сезоне. Через год не вспомнят ни Сычевого, ни Писарского.
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Plyash
1671964829
В таком возрасте мужчина меняет фамилию не от большого ума.Здесь явно прослеживается финансовая,рекламная,либо другая выгода игроку,либо отчиму.Иначе фамилию сменил бы пораньше,когда был автослесарем,а не сейчас,когда стал публичной личностью.Жизнь с нового листа,понимаешь...
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jek718875
1671965367
Брал бы сразу фамилию Зидан
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Fialet
1671969510
Надо было назваться "Сучевой".
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eugen-han
1671973229
Крым наш с 2014 года, и тогда ему было 18 лет. Взять фамилию отчима как символичное и знаковое событие выглядит. Номер надо понимать будет из цифры 9, так как Пиняев ещё официально не ушёл пока, но такое дело видимо вскоре обнаружится.
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моэм
1672029321
В смене фамилии ничего такого , ну плюнул в душу родному отцу , а так ничего .
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