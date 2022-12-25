Сычевой будет играть за «Крылья Советов» под другой фамилией

«Крылья Советов» заявят новичка Владимира Сычевого под фамилией Писарский. Это фамилия отчима игрока.
«За нашу команду Владимир будет выступать под фамилией Писарский. А с номером форвард определится позднее», – написали самарцы в телеграме.
- Сычевой – лучший бомбардир сезона РПЛ. С ним подписан контракт на 3,5 года.
- В этом сезоне Сычевой забил 17 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах.
- Он отличился 14 раз в РПЛ – столько же у Квинси Промеса.
Фото: телеграм-канал «Крыльев Советов».
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Источник: официальный сайт «Крыльев Советов»